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7000 bekçi alımı için başvurular başladı! İşte Başvuru kılavuzu, başvuru şartları ve başvuru ekranı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

Polis Akademisi'nden yapılan duyuru ile Çarşı ve Mahalle bekçiliği için başvurular alınmaya başlandı. 73 ilde yapılacak 7000 bekçi alımı için şartlar da açıklandı. Peki sınava ön başvuru nasıl yapılacak? İşte bekçi alımı başvurusu için şartlar, sınav kılavuzu ve başvuru ekranı...

7000 bekçi alımı için başvurular başladı! İşte Başvuru kılavuzu, başvuru şartları ve başvuru ekranı!

73 ilde 7000 bekçi alımı yapılacak. Polis Akademesi'nden yapılan duyuru ile bekçi ile ilgili detaylar açıklandı. 7000 erkek çarşı ve mahalle bekçisi alımı için yapılacak sınava başvuru için şartlar ortaya çıktı ve sınav başvuru kılavuzu yayımlandı. İşte Polis Akademisi resmi sitesinde yayımlanan duyuruya göre bekçi alımı başvuru şartları ve başvuru süreci ile ilgili detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Polis Akademisi'nin açıklamasına göre 7000 bekçi alımı için yapılacak sınava ön başvuru yapacak adaylarda aranan özellikler şu şekilde:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Yapılan duyuruya göre başvurular pa.edu.tr üzerinden E-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Aşağıdaki bağlantı ile direkt olarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz. Adaylar görev almak istedikleri ili başvuru ekranında seçecekler.

2018 Bekçi alımı seçme ve değerlendirme sınavına başvuru için tıklayınız

BAŞVURU DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK VE SINAV NE ZAMAN?

2018 Bekçi alımı sınavı için yayımlanan kılavuza göre bugün yani 8 Haziran'da başlayan başvuru süreci 22 Haziran saat 17.00'a kadar devam edecek. Ancak kılavuzda sınav tarihi belirtilmemiş. Yazılı sınav tarihlerinin Polis Adakemisi Bakşanlığı internet sitesinden duyurulacağı belirtilİYOR.

SINAV NASIL OLACAK?

Başvuru kılavuzunda verilen bilgiye göre bekçi alımı için yapılacak yazılı sınavda 100 sorudan oluşan bir test yapılacak. Sınavdan 50 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sınavda adayları Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür konularından sorular bekliyor. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına katılmaya hak kazanacaklar. Sınavlar ve başvuru ile ilgili diğer bilgileri aşağıdaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz başvuru kılavuzundan öğrenebilirsiniz.

Bekçi alımı sınavı ön başvuru kılavuzu için tıklayınız

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