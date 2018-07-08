701 nolu son KHK MEB ihraç listesi! İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ihraç edilen öğretmenlerin isim listesi

MEB ihraç listesi yayımlandı! 8 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı son OHAL KHK'sı ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 kişinin ihraç listesi belli oldu. İhraçlar arasında Bakanlıklarda da son sayıda isim bulunuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da çok sayıda öğretmen ve personel ihraç edilenler listesinde... Peki, kimler ihraç edildi, kaç kişi ihraç edildi?

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin isim isim tam listesi...

MEB'DE 658 İHRAÇ



701 Nolu son KHK ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan toplam 658 personel ve öğretmen hakkında ihraç kararı verildi. Resmi Gazete'nin yayınlanmasının ardından MEB'de çalışan binlerce personel ve öğretmen listede isimlerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

GÖREVE İADE EDİLENLER İSİM İSİM TAM LİSTESİ



MEB'DE 1 KİŞİ GÖREVE İADE EDİLİ



Yapılan soruşturmalar neticesinde daha önce ihraç edilen isimler arasında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığından 30, Milli Eğitim Bakanlığından 1, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 50, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 26, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 5 ve yüksek eğitim kurumlarından 8 olmak üzere toplamda 129 kişinin görevlerine dönmelerinin önü açıldı.

Daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle rütbeleri ve emeklilik hakları ellerinden alınan TSK mensuplarından Kara Kuvvetleri Komutanlığında 8, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 10 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında 1 kişinin rütbeleri ve hakları iade edildi.

SON KHK İLE GÖREVE İADE EDİLENLER TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

