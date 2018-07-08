701 sayılı KHK'da çok ilginç detay! Mersin'de 1 ay önce ölen Yusuf Fındık ihraç edildi

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde çıkartılan KHK'lardan sonuncusu olan 701 sayılı KHK ile 18 bini aşkın vatandaş mesleğinden ihraç edilirken bir ay önce hayatını kaybeden bir mühendis de KHK ile mesleğinden atıldı.
Mersin'de Tarım İl Müdürlüğü'nde çalıştığı sırada 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açığa alınan, ardından kendi isteği ile emekli olan Yusuf Fındık isimli yurttaş, 16 Haziran'da kanser tedavisi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.
Önce açığa alınan ancak daha sonra emeklilik hakkı kazanan Fındık, Şube Müdürlüğü de yaptığı Mersin Tarım İl Müdürlüğünde son olarak mühendis olarak görev yapıyordu. Emeklilik hakkını kazandıktan sonra Mersin'de kanser tedavisini sürdüren Fındık, 16 Haziran'da hayatını kaybetmesinin ardından dün gece yayımlanan KHK ile Tarım İl Müdürlüğündeki mesleğinden de ihraç edildi.
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