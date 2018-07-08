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701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 09:29 | Son Güncelleme

OHAL kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile çeşitli kurumlarda görev yapan 18 bin 632 personel kamudan ihraç edildi. İhraçlarla birlikte çok sayıda ismin rütbeleri de alındı. TSK'dan 324, Emniyet'ten 1167, Jandarma'dan ise 35 personelin rütbeleri alındı. İşte son khk rütbeleri alınan isimler tam listesi

701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)

Binlerce ihraç edilen ismin yer aldığı 701 sayılı Son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK’dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve Jandarma'dan 35 personelin ise rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi.

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Peki, son OHAL KHK'sı ile kimlerin rütbeleri alındı? İşte 701 sayılı KHK'da rütbeleri alınan isimlerin tam listesi...

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