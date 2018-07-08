701 sayılı KHK ile rütbeleri alınan isimler listesi (TSK, Emniyet, Jandarma)

Binlerce ihraç edilen ismin yer aldığı 701 sayılı Son KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. Kurumlarından daha önce ayrılan, TSK’dan 324, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1167 ve Jandarma'dan 35 personelin ise rütbeleri 701 sayılı KHK ile alındı. Aynı KHK ile 148 personel, kamudaki görevlerine iade edildi.

Peki, son OHAL KHK'sı ile kimlerin rütbeleri alındı? İşte 701 sayılı KHK'da rütbeleri alınan isimlerin tam listesi...





