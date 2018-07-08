701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi

8 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı son OHAL KHK'sı ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 kişinin ihraç listesi belli oldu. İhraçlar arasında Bakanlıklarda da son sayıda isim bulunuyor.
Dışişleri Bakanlığı'ndan da çok sayıda isim ihraç edilenler listesinde... Peki, kimler ihraç edildi, kaç kişi ihraç edildi? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin isim isim tam listesi...
50 İHRAÇ
8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı son KHK'da Dışişleri Bakanlığı'ndan 50 kişi ihraç edildi.
İADE EDİLENLER LİSTESİ
Son OHAL KHK'sı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan iade edilen kişi ise bulunmadığı görülüyor.
Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi
Son KHK ihraç listesi! Emniyet teşkilatından (EGM) ihraç edilen polis ve emniyet personelinin isim isim tam listesi (8 Temmuz 2018 701 nolu KHK)
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