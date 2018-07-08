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701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 09:11 | Son Güncelleme

701 sayılı OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımladı. Çok sayıda kamu kurumundan binlerce kişi ihraç edildi. Peki, Dışişleri Bakanlığı'ndan kimler ihraç edildi, kaç kişi ihraç edildi? Son KHK, Dışişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi...

701 sayılı son KHK ile Dışişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler listesi! 8 Temmuz ihraç edilenler listesi

8 Temmuz Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı son OHAL KHK'sı ile kamudan ihraç edilen 18 bin 632 kişinin ihraç listesi belli oldu. İhraçlar arasında Bakanlıklarda da son sayıda isim bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı'ndan da çok sayıda isim ihraç edilenler listesinde... Peki, kimler ihraç edildi, kaç kişi ihraç edildi? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı KHK ile ihraç edilenlerin isim isim tam listesi...

50 İHRAÇ

8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan 701 sayılı son KHK'da Dışişleri Bakanlığı'ndan 50 kişi ihraç edildi.

İADE EDİLENLER LİSTESİ

Son OHAL KHK'sı ile Dışişleri Bakanlığı'ndan iade edilen kişi ise bulunmadığı görülüyor.

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İçişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)İçişleri Bakanlığı ihraç edilenler listesi (701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı)
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