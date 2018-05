71. Cannes Film Festivali başladı

Bu yıl 8-19 Mayıs arasında 71'incisi gerçekleşecek Cannes Film Festivali, Penelope Cruz ve Javier Bardem’in başrollerinde yer aldığı İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin "Everybody Knows" adlı filmin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

Ana yarışmadaki 21 film arasında, Jean Luc Godard, Asghar Farhadi, Matteo Garrone ve Spike Lee gibi yönetmenlerin son filmleri de bulunuyor. Ahlat Ağacı'nın festival kapsamındaki galası Nuri Bilge Ceylan ve filmin oyuncularının katılımıyla 18 Mayıs'ta saat 18.30'da Palais de Festival'de yapılacak.

Doğu Demirkol ve Murat Cemcir'in başrolde yer aldığı filmde, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu da bu isimlere eşlik ediyor.

Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen "Ahlat Ağacı" filmi, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor.

Senaryosunu Akın Aksu, Ebru Ceylan ve Nuri Bilge Ceylan'ın yazdığı filmin görüntü yönetmenliğini ise Ceylan'ın pek çok filminde birlikte çalıştığı Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Cannes Film Festivali'nin market bölümünde Fantasia Film Festivali ile bu yıl ikinci defa gerçekleştirilecek, tür (genre) filmlerinin proje geliştirme ve finansman bulması amacını taşıyan "Frontieres" bölümünün "Proof of Concept" kısmında ise Türkiye'yi yönetmen Can Evrenol'un "Perihan (Girl With No Mouth)" isimli film projesi temsil ediyor.