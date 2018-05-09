71. Cannes Film Festivali başladı

CANNES (AA) - Fransa'nın Cannes şehrinde bugün başlayan, sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olarak gösterilen Cannes Film Festivali'nde, özçekim yasağı ve cinsel tacize karşı acil yardım numarası gibi çok sayıda yenilik yer alıyor

Bu yıl 8-19 Mayıs arasında 71'incisi gerçekleşecek Cannes Film Festivali, Penelope Cruz ve Javier Bardem’in başrollerinde yer aldığı İranlı yönetmen Ashgar Farhadi'nin "Everybody Knows" adlı filmin galası ve kırmızı halıda yürüyüşle başladı.

Festivale bu yıl, sinema dünyasında ortaya çıkan cinsel taciz iddiaları sonrası festival yönetiminin katılımcılara yönelik acil yardım hattı devreye sokması ve özçekim yasağı gibi yenilikler damgasını vurdu.

Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'ın sinema sektöründe çok sayıda kadına cinsel taciz, cinsel saldırı ve tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkması sonucu sinema sektöründe buna karşı önlemlerin alındığını açıklayan festival yönetimi, festival boyunca ihbar ve yardım taleplerine yanıt verecek bir acil yardım numarasının devreye sokulduğunu duyurdu. Festivale katılanlara ayrıca cinsel tacizlere karşı bilgilendirici bir broşür dağıtıldı.