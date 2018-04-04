HABER

71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye’de yaşanan tekne kazasından sonra ortaya atılan kapasite iddialarının gerçeği yansıtmadığını, teknenin arka kapağının açık olması veya başka bir arıza nedeniyle batmış olabileceğini belirtti.Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubunu taşıyan teknenin batış nedeni araştırılıyor.

71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, Fethiye’de yaşanan tekne kazasından sonra ortaya atılan kapasite iddialarının gerçeği yansıtmadığını, teknenin arka kapağının açık olması veya başka bir arıza nedeniyle batmış olabileceğini belirtti.
Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubunu taşıyan teknenin batış nedeni araştırılıyor. 71 öğrenci ve 8 mürettebatın bulunduğu sırada batan teknenin batma sebebinin belirlenmesi için bilirkişi heyeti oluşturuldu.
Fethiye Deniz Ticaret Odası Başkanı Şaban Arıkan, bugün bazı yayın organlarında teknenin kapasitesinin 50 kişi olduğu gerekçesiyle battığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yaşanan kazada kapasite aşımı gibi bir ihmalin söz konusu olmadığına dikkat çeken Arıkan, yaptığı açıklamada, “Teknenin kapasitesi 105 kişi. Bazı basın yayın organlarında çıkan haber gerçeği yansıtmıyor. Tekneler Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı tarafından denetlenir. Teknenin batması için birçok neden var. İçeriden bir vana kopmuş ya da hava sert olduğu için arka tarafından su almış olabilir. Kesin sonuç bilirkişi raporundan sonra anlaşılacak” dedi.

Kayalıklarda kurtarılmayı beklediler
Öte yandan, tekne kazasından sağ olarak kurtarılan 71 öğrenci ve 8 mürettebatın kaza sonrası çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda, batan tekneden yüzerek kıyıya ulaşan öğrencilerin bir kayalıkta toplanması ve elleriyle yardım işareti yaptıkları anlar yer aldı.

71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

71 öğrenciyi taşıyan teknenin batma nedeni araştırılıyor

Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!Erzincan Vali Yardımcısı açığa alındı!
Özellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldıÖzellikleriyle tam not alan Honor 9 Lite ve Honor 9 7X Türkiye’de tanıtıldı
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

Putin'den son dakika açıklama: DEAŞ dünyanın başka bölgelerine saldırabilir

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Usta oyuncu Füsun Demirel'den yürek burkan açıklama!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İlginizi Çekebilir

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Çİftlik Bank soruşturmasında yeni gelişme! Kırmızı bültenle aranıyordu, yakalandı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'da hain saldırı: 1 şehit, 4 yaralı

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Herkes onu konuştu! AK Parti'den ihracı istendi

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

Fatih Altaylı yazdı: Saray'a çıkıp o Bakan'ı şikayet ettiler

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

İzmir'de şok görüntüler! Teröristler sokak ortasında atış talimi yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Iğdır'daki tabura teröristlerden taciz ateşi: 1'i ağır 2 asker yaralı

Son dakika! Iğdır'daki tabura teröristlerden taciz ateşi: 1'i ağır 2 asker yaralı

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Avrupa Birliği heyeti Türkiye'ye geliyor!

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!

Firari 54 FETÖ'cü için 24 ülkeye iade talebi!

Berna Öztürk kimdir?

Berna Öztürk kimdir?

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Raci Şaşmaz'ın şikayeti sonrası Selimoğlu inşaatın yöneticileri gözaltına alındı

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

Erzincan Vali Yardımcısı FETÖ’den açığa alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.