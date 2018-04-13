71 yaşında organlarını bağışladı

Nazilli’ye bağlı Bağcıllı Mahallesine yalnız yaşayan 71 yaşındaki Durmuş Gençoğlu, organlarını bağışlayarak insanlık dersi verdi. 6 yıldır devlet himaye ve korumasında olan Gençoğlu, "Devletim bana bakıyor. Ben de organlarımı bağışlayarak vatandaşlık görevimi yerine getirdim" dedi.

Aydın’ın Nazilli İlçesi Bağcıllı Mahallesinde yalnız yaşayan 71 yaşındaki Durmuş Gençoğlu, devletin kendisine bağladığı 3 aylık yaşlılık maaşı ve evde bakım hizmetleri nedeniyle duyduğu minnet borcunu ödemek için organlarını bağışladığını söyledi.

Yaklaşık 6 yıldır devletin kendisine baktığını ve maaş bağladığını söyleyen Durmuş Gençoğlu, “Allah devletimize zeval vermesin. Ben yalnız yaşıyorum ama devletim sağ olsun bana sahip çıktı. Üç ayda bir yaşlılık maaşı alıyorum. Evime de geliyorlar. İhtiyaçlarımı soruyorlar. Kendimi devletime borçlu hissettim, organlarımı bağışlamaya karar verdim” dedi.

Aydın il sağlık müdürlüğüne müracaat ederek organlarını bağışladığını söyleyen 71 yaşındaki Durmuş Gençoğlu, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyerek insanlık dersi verdi.