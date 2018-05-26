71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Olay, Kayseri Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.K. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Pankart kavgası sonrası Saadet Partisi'nden gündemi sarsacak iddia!
Bakırköy'de asansör kazası! Yaralılar var
Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!
Tekirdağ'da korkunç olay! Eniştenin tek hatası baldızın sonu oldu!
Çorum'da mezarlıktaki gizemli genç kıza eziyet! Türkiye onu konuşmuştu
KKTC’de Türk bayrağını indirme çalıştılar
Dün 'yumruklaştılar' iddiaları çıkmıştı! Verdikleri fotoğraf dikkat çekti
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Köpekler ezan sesi duyunca neden ulumaya başlıyor?
Selahattin Demirtaş'tan Doğu Perinçek'e: Siz kazanırsanız HDP'yi kapatırız
Okuyucu Yorumları 0 yorum