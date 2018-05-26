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71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 12:27 | Son Güncelleme

Kayseri'de 72 yaşındaki adam tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan yaşlı adam adliyeye sevk edildi

71 yaşında! Yaptığı şey kan dondurdu

Olay, Kayseri Selçuklu Mahallesi Battal Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.K. (72) ile karısı S.K. (71) tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.K, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi S.K.'yı bıçakladı. Kanlar içerisinde yere yığılan S.K. ihbar üzerine sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. S.K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A.K, Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabiplikte geçirildiği sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri cinayet

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