72 bin Suriyeli, Kilis'ten ülkesine gitmek için başvurdu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- RAMAZAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen için Suriyeli 72 bin sığınmacı, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçiş için bu yıl ilk kez uygulanan online radevu sistemine başvuru yaptı.
Ramazan Bayramı nedeniyle ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler'in, oluşturduğu izdihamın önlenmesi amacıyla bu yıl ilk kez online randevu sistemi uygulamaya konuldu. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen 72 bin Suriyeli, online başvuru yapıp ülkelerine geçecekleri tarihi sistem üzerinden belirledi. Ülkelerine geçmek için randevu alan Suriyeliler, gece saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı arkasında oluşturulan Gönderme Merkezi'nde sıraya giriyor. Sabah saatlerinden itibaren İl Göç İdaresi Müdürlüğü görevlilerince işlemleri yapılan Suriyeliler'in, geçişlerine izin veriliyor.
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