- 72 YAŞINDA SAĞLIĞINI PİLATES İLE KORUYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Can EROK-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'na (İSMEK) ön kayıtlar 3 Temmuz'da başladı. Kurslara kayıt yaptıranlar arasında 72 yaşında pilates yapan da, 16 yaşında tasarımcı olmak isteyen de var.

Kurslara ilk 3 günde 150 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Pilates kursuna kaydolan 72 yaşındaki Ayşe Yaralıoğlu, "5-6 yıldır geliyorum. 72 yaşındayım. Pilatese kayıt yaptırdım, mutluyum. Gençler spora yaş ilerledikten sonra değil, gençlikte başlasınlar. Ben gençliğimi spora borçluyum. Evim spor yaptığım yere yakın; ama uzak da olsa giderim. Spor için her yere giderim. Sabahları 06.00-06.30 gibi yürüyüş yaparım. Bol su içerim. Elmayı çok severim" dedi. 15 yıldır pilates yaptığını söyleyen Yaralıoğlu, "Şeker hastasıyım. Pilates bana sağlık ve huzur veriyor. Şekerimi düşürüyor" diye konuştu. "SEMRA ÖZAL'IN KIYAFETLERİNİ DİKTİM"

Modacılık yaptığını söyleyen Yaralıoğlu, "Nükhet Duru, Ajda Pekkan, Emel Sayın ve Semra Özal gibi pek çok tanınan ismin kıyafetlerini diktim. 16 yaşında evlendim. O günden beri uğraşıyorum" ifadelerini kullandı.

HER YAŞTAN PİLATESE GELİYORLAR

Pilates eğitmeni olarak görev yapan Evren Göker ise "Kursa 16 yaşından 84 yaşına kadar her yaş aralığından öğrencilerim geliyor. Sadece haftada 2 gün, günde 1 saat zaman ayıracaklar. Pilates ile duruş düzeltebiliyoruz. Kaslar sıkılaştığı zaman öğrencinin duruşu da değişecek. Duruş değişince, yaşam enerjisi artıyor. Daha güçlü ve daha genç oluyorlar" dedi. "PİLATES TELEVİZYONDAN YAPILMAMALI"

Pilates televizyondan yapılmasının zararlarına değinen Göker, "Pilates hoca eşliğinde yapılan bir spor. Televizyondan yapmaya kalkarlarsa çok ciddi sağlık sorunları çıkabilir. CD'lerden kesinlikle yapılmaz. Bu işin eğitimini almamış insanlar kesinlikle pilates yaptırmamalı" diye konuştu. "HANDE ERÇEL'E ÇOK GÜZEL KIYAFETLER TASARLAMAK İSTERİM"

16 yaşındaki lise öğrencisi Enise Doğan ise "Ailem destekliyor. Bir buçuk senedir kurslara gidiyorum. Şimdi yine kaydoldum. Modacı olmak istiyorum. Marmara Üniversitesi'ni kazanmayı hedefliyorum. Uzay kostümleri çizmek istiyorum" dedi.

Doğan, "Hande Erçel'e çok güzel kıyafetler tasarlamak isterim. Bir imkân olursa elimden geldiğince en iyisini çizerim" diye konuştu.