73 yaşındaki Neşet Ser'in okuma-yazma heyecanı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ'da, 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' etkinliğine katılıp okuma yazma öğrenen Neşet Ser(73), "Allah devletimize zeval vermesin. Artık kendim okuyup yazabiliyorum" dedi. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Akşam Sanat Okulu'nun düzenlediği 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği'ndeki kurslara katılanlara bugün düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Vali Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ile davetlilerin katıldığı törende kursa katılıp okuma yazma öğrenen Neşet Ser, sertifikasını Albay Şahin Karakaş'ın elinden aldı. Oldukça heyecanlandığı görülen Ser, "Allah devletimize zeval vermesin. Artık kendim okuyup yazabiliyorum. Allah Reisicumhurumuzdan ve Emine Hanım'dan razı olsun. Bakın burada kendimin yazdığı yazılarımda var. Şimdi daha rahat ve huzurlu yaşıyorum" dedi. Diğer kursiyerlerin de sertifikalarının verildiği törende, halk oyunları gösterileri sunuldu, açılan stantlar gezildi.
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