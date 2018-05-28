74 model Vosvos'u ilk günkü gibi yeniledi

BURSA, (DHA)- BURSA'da hurda araçları, bakım ve onarımını yaparak yenileyen kaporta ustası Ali Ersöz, bu kez Volkswagen marka 1974 model otomobili, 1 yıllık çalışma sonucu ilk günkü görünümüne kavuşturdu.

Kaporta ustası Ali Ersöz, atölyesine getirilen hurda araçları tamir edip, yenilenmiş haliyle sahiplerine teslim ediyor. Ersöz son olarak da Volkswagen marka, 1974 model otomobili yeniledi. Otomobilin 1 yıl önce emekli avukat tarafından atölyeye getirildiğini belirten kaporta ustası Ali Ersöz, "Bir döneme damgasını vuran bir model bu araç. Kaplumbağa ya da Vosvos diye çok bilinen bir araçtır. 87 yaşında emekli bir avukat aracı atölyeye bırakıp yenilememizi istedi. Araç tamamen çürümüş haldeydi. 20 kişilik ekibimizle 1 yıl çalıştık. Motor indirildi, elektrik tesisatı, döşemeler, kaporta, boya, nesi varsa hepsi yenilendi ve ilk günkü gibi oldu. Bu çalışmalar için 25 bin lira masraf yapıldı" dedi.

TORUNLARINA HATIRA

Kaporta ustası Ali Ersöz, emekli avukatın, aracın 35 yıllık sahibi olduğunu söylediğini belirterek, "Bize arabayı getirdiğinde bu Vosvos'un aşığı olduğunu belirterek, hiçbir masraftan kaçınmadan yenilememizi istedi. Arabayı yenilenmiş haliyle torunlarına hatıra olarak bırakacağını anlattı" diye konuştu.