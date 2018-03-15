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74 şehide 74 fidan

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Samsun Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu bahçesinde bulunan “Bafra Şehit Ormanı”na 74 şehit için 74 fidan dikildi.Fidan dimi öncesi Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu toplantı salonunda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından dua edildi.

Samsun Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu bahçesinde bulunan “Bafra Şehit Ormanı”na 74 şehit için 74 fidan dikildi.
Fidan dimi öncesi Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu toplantı salonunda şehitler için Kur’an-ı Kerim okunmasının ardından İlçe Müftüsü Necmettin Kayar tarafından dua edildi. Duadan sonra konuşan KYK Samsun İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Biz gençlerimize Çanakkale ruhunu, Afrin ruhunu unutturmayalım. Bafralı şehitlerimizi hatıra ormanlarıyla beraber gönüllerimizde ve KYK topraklarında ebediyete kadar yaşatmak istedik. Her bir genç, Bafralı şehitleri minnet duygusuyla yad edecektir. Çünkü onların kanlarıyla bu toprakları biz aldık ve kıyamete kadar da evlatlarımızı şehit olmaya, gazi olmaya davet edeceğiz. Biz bu duyguyla bu hatıra ormanını yapıyoruz. 74 şehidimiz için 74 fidan dikerek onların isimlerini burada yaşatacağız” diye konuştu.
Belediye Başkanı Zihni Şahin konuşmasında, “Sevgili gençler, sizlerden isteğimiz; bu memleketi nasıl kazandığımızı, nasıl yaşatabileceğimizi, varlığını nasıl devam ettirebileceğimizi çok iyi öğrenmeniz ve anlamanızdır. Hepimizin sorumluluk duygusunun çok yüksek olması gerekir” ifadelerini kullandı.
Bafra Kaymakamlığına vekaleten bakan 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner ise yaptığı konuşmada, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Haftası’nı beraber icra ediyoruz. Böylesi anlamlı ve güzel bir programda sizlerle beraber olmaktan mutlu oldum. Sizler şehitlerimizi anmaya, onların adlarını yaşatmaya çalışıyorsunuz. Peygamber Efendimizin şöyle bir Hadis-i Şerifi var: ‘Kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizdeki ağacı dikiniz.’ Şehit ailelerimize, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum” dedi.
Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerin okuduğu Asker Duası izleyiciler tarafından ayakta alkışladı. Konferans salonundaki etkinliğin ardından, terör olaylarında şehit düşen Bafralı 74 şehidin isimlerinin yaşatılması için Bafra Milli Piyango Öğrenci Yurdu bahçesine 74 fidan dikilerek şehitlerin isimleri yazıldı.
Programa ayrıca; Cumhuriyet Başsavcısı Turgut Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Karadeniz, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve öğrenciler katıldı.

74 şehide 74 fidan

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74 şehide 74 fidan

74 şehide 74 fidan
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74 şehide 74 fidan

74 şehide 74 fidan
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74 şehide 74 fidan

74 şehide 74 fidan
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74 şehide 74 fidan

74 şehide 74 fidan
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