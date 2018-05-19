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74 yaşındaki felçli Fevzi Erol'un yaşadığı sıkıntı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 20:18 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Merkez PTT şubesine işlem yaptırmak için gelen felçli 74 yaşındaki Fevzi Erol'un, iddiaya göre, sadece bir imza atmak için yaşadığı sıkıntı görenleri üzdü.

Doğan ÇİZMECİ TURGUTLU (Manisa), (DHA) MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Merkez PTT şubesine işlem yaptırmak için gelen felçli 74 yaşındaki Fevzi Erol'un, iddiaya göre, sadece bir imza atmak için yaşadığı sıkıntı görenleri üzdü. Çevredeki vatandaşların cep telefonuyla çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı o görüntülerde, Erol'un yaşadığı zor anlar yer aldı. Turgutlu ilçesindeki Merkez PTT şubesine işlem yaptırmak için gelen felçli Fevzi Erol'un, iddiaya göre, sadece bir imza atmak için yaşadığı sıkıntı ve taşınması sırasında ortaya çıkan görütüler eleştirildi. Erol'un güçlükle PTT şubesine götürüldüğü o anlar, vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan o anlardaki yaşananlar üzüntü yarattı. PTT Merkez Şube Müdürü İbrahim Pekbilgili, "Bizim görevliye kredi çekeceklerini söylemişler. Görevlimiz kredi almak isteyenin gelmesi gerektiğini söylemiş ve engelli olduğunu ifade etmemişler. Eğer engelli olduğu söylenseydi kolaylık sağlanırdı" dedi.

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