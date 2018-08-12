75 bin öğrenci ilk kez özel okul teşviği alacak

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında, özel okullarda öğrenim görecek 75 bin öğrenci, ilk defa eğitim öğretim desteğinden yararlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılında Özel Okullarda Öğrenim Gören veya Görecek Öğrenciler İçin Eğitim ve Öğretim Desteği Verilmesine İlişkin Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında, örgün eğitim yapan özel ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için resmi okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre, her kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere eğitim ve öğretim desteği verilebilecek.

Eğitim ve öğretim desteğinden, özel okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar da, 48-66 ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim öğretim yılı süresince yararlandırılabilecek.

Eğitim ve öğretim desteği, Bakanlıkça eğitim kademelerine göre her bir derslik için belirlenen asgari öğrenci sayısının üzerinde ve her durumda derslik başına belirlenen azami öğrenci sayısını geçmemek üzere verilebilecek. Eğitim ve öğretim desteği verilecek toplam öğrenci sayısı her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile MEB tarafından belirlenecek.