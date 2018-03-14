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75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 10:24 | Son Güncelleme

KONYA'da 70 yaşından sonra açıköğretim sınavlarına girerek ortaokulu bitirip, şu an lise son sınıf öğrencisi olan emekli 5 çocuk babası Sadrettin Çalı (75), üniversite sınavına hazırlanıyor.

75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da 70 yaşından sonra açıköğretim sınavlarına girerek ortaokulu bitirip, şu an lise son sınıf öğrencisi olan emekli 5 çocuk babası Sadrettin Çalı (75), üniversite sınavına hazırlanıyor. Çalı, tek hedefinin 4 yıllık bir fakülte okumak olduğunu söyledi.
Emekli olduktan sonra zamanını iyi değerlendirmek için yarım kalan eğitimini tamamlamaya karar verdiğini belirten Sadrettin Çalı, şu an lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirtti. Bir taraftan liseden mezun olmaya, bir taraftan da üniversite sınavlarına hazırlanan Sadrettin Çalı, okuyamadığını, daha sonra iş ve evlilik hayatı nedeniyle de eğitimini tamamlama fırsatı olmadığını kaydetti. Çalı, "Çalışırken okumaya merakım vardı. Çocuklarımın okuması, onların, istikbali için o zaman değerlendiremedim. Emekli olduktan sonra bir boşlukta kaldım. Bazı karşılaştığımız kişilerin sorularına cevap veremedim. Kendimde bir mahcubiyet duydum. Sonra da okumaya karar verdim'' dedi.
'HEDEFİM 4 YILLIK BİR FAKÜLTE BİTİRMEK'
Okumanın yaşının olmadığını ifade eden Çalı, 4 yıllık bir üniversite okumayı planladığını belirtti. Tarih derslerini çok sevdiğini kaydeden Çalı, ''Hedefim bir dört yıllık üniversite bitirmek. Hangi dalda olursa olsun. Tarihi çok seviyorum. Muhteşem Süleyman, Kanuni'yi, Fatihi çok seviyorum. Trende, otobüste, yolda hangi gençle karşılaşırsam, beni takdir ediyorlar'' diye konuştu.
Matematik ve fizik derslerini fazla sevdiğini belirten Çalı, İngilizce dersinde de zorlandığını kaydetti. Kitap okumayı da çok sevdiğini belirten ve bazen sabahlara kadar kitap okuduğunu ifade eden Çalı, ''Keşke zamanında okusaydım da şimdi emekli bir profesör olsaydım. O zamanlar eti senin, kemiği benim mantığı vardı. Kulağımızdan tutup keşke okutsaydılar; ama şimdi yapacağım inşallah. Gençlerimiz çok önemli. Beni örnek alsınlar. Bize bilim adamı lazım, teknolojiyi bilen adam lazım. Bizi dışa bağımlılıktan kurtarsınlar. Sadece onlar değil, benim gibiler de okusunlar. Caminin duvarında dedikodu yapacağına kitap okusunlar. Herhangi bir kitap okusunlar. Okuyanın kırk yıl kölesi olurum demişler, boşuna dememişler" şeklinde konuştu.

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75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor75 yaşında üniversiteye hazırlanıyor

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
155 yasinda mezun olur hahahahahahahaha
Okumanın yaşı yok örnekleri çok takdir ediyor ve başarılarının devamını dilerim. Helâl olsun ...
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