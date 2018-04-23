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77’lik dededen eşine 60. yıl evlilik yıl dönümü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 13:45 | Son Güncelleme

Karabük’te 17 yaşında iken 1958 yılında dünya evine giren 77 yaşındaki İzzet Erdaş, eşine sürpriz 60.

Karabük’te 17 yaşında iken 1958 yılında dünya evine giren 77 yaşındaki İzzet Erdaş, eşine sürpriz 60. yıl evlilik yıl dönümü yaptı.
Yarım aşırı deviren İzzet ve Zekiye Erdaş çifti 60 yıldır aynı yastığa baş koyduklarını söyleyerek, gençlere ayrı yastıklarda değil tek yastık kullanmalarını tavsiye etti.
77 yaşındaki İzzet Erdaş, kendisinden bir yaş büyük olan eşine evliliklerinin 60. yılları nedeniyle sürpriz yaptı. Konya ve Bursa’da yaşayan kızı ve oğlu ile gelinleri, damatları ve torunlarını toplayan İzzet dede, bir restoranda 60. yıl balonları asarak yıl dönümlerini kutladı.
60 yıl önce yaptığı evliliğinden 2 kız ve bir oğlan sahibi olan İzzet Erdaş, aile bireylerine yaptığı konuşmasında, kendisini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.
1958 yılında dünya evine girdiklerini ve 60 yılı geride bıraktıklarını kaydederek, “Peygamber efendimizin veda hutbesinde dediği gibi seneye aynı yerde belki buluşuruz belki buluşamayız, hakkınızı helal edin. 60 yıl dedikodusuz bugünlere geldik. Allah bana 2 kız birde erkek evlat verdi. Eğer ömrüm varsa Allah nasip ederse seneye ve ondan sonraki senelerde başka planlarım var” dedi.
17 yaşında dünya evine girdiğini ve gençlere nasihat veren İzzet Erdaş, “60 senedir yastığı bölmedik bir yastıkta kocadık. Gençlere nasihatim yastıklarını bölmesinler” diye konuştu.
Bu sırada 78 yaşındaki eşi Zekiye Erdaş, duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olmadı.
Zekiye Erdaş ise 60 yıllık eşinden bir azar dahi yemediğini söyledi.

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