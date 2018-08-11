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7'den 70'e herkes "millet kıraathanesi"ni sevdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

Kastamonu'da "millet kıraathanesi"ne dönüştürülen Douglas MD-82 TC-TUA tipi eski yolcu uçağı yoğun ilgi görüyor - 71 yaşındaki Hatice Süleymanağaoğlu: - "Çok güzel düşünülmüş bir yer. Kitapları inceledim, gazeteleri okuyorum. Ailecek çok beğendik"

Kastamonu Belediyesi tarafından millet kıraathanesine dönüştürülen eski uçak 7'den 70'e herkesin yoğun ilgisini görüyor.

Douglas MD-82 TC-TUA tipi yolcu uçağı, hurdaya çıkarıldıktan sonra geçtiğimiz yıllarda Kastamonu Belediyesince satın alınarak parçalara ayrıldıktan sonra tırlarla İstanbul'dan Kastamonu'ya getirildi. Parçalar, Aktekke Mahallesi'nde Veli Efendi Camisi'nin yanındaki boş alana yerleştirilerek birleştirildi.

Kastamonu Belediyesi, önce "uçak kafe" yapılması planlanan uçağın "millet kıraathanesi" olarak değerlendirilmesine karar verdi. Yaklaşık 20 gün önce millet kıraathanesi olarak hizmet vermeye başlayan uçak ilgi görüyor. 6 görevlinin bulunduğu millet kıraathanesi, saat 8.30'dan 23.00'e kadar hizmet veriyor.

Kastamonu Belediyesi çalışanlarından Sabri Bayındırlı, yaptığı açıklamada, millet kıraathanesinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

İlgiden çok memnun olduklarını anlatan Bayındırlı, "Mahallenin çocuklarının yanı sıra çevre mahallelerden de çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Kastamonulular sık sık burayı ziyaret ediyorlar. Yerli turistler de kıraathaneyi gezmeye geliyor. Burada amaç yaşlısından gencine insanları birbiri ile kaynaştırmak. Gelenler sohbet ediyor, kitap okuyor. Çok güzel bir ortam oluştu. Günlük meseleler konuşulurken insanlar birbirini tanıma fırsatı yakalıyor. Kastamonu'da 7'den 70' herkes burayı çok sevdi." dedi.

- "Hiç uçağa binmeyen çocuklar var, buraya gelerek bu sevinci yaşıyor"

Mustafa Yalçın ise uçağın yakınlarındaki caminin imam hatibi olduğunu söyledi.

Yaz Kur'an kursuna gelen öğrencilerin uçağı ziyaret ettiğini dile getiren Yalçın, "Aralarında hiç uçağa binmeyen çocuklar var. Buraya gelerek bu sevinci yaşıyorlar. Böylece kurslarımıza ilgi de arttı." diye konuştu.

Millet kıraathanesine gidenlerden Hatice Süleymanağaoğlu (71) ise Kastamonu'yu gezmeye geldiklerini kaydetti.

Bir uçağın millet kıraathanesi olmasını çok güzel bulduğunu anlatan Süleymanağaoğlu, "Uçak var dediler görelim dedim. Çok güzel düşünülmüş bir yer. Kitapları inceledim, gazeteleri okuyorum. Ailecek çok beğendik." ifadelerini kullandı.

Millet kıraathanesinin müdavimlerinden 7 yaşındaki Ali Efe İncioğlu da arkadaşlarıyla sık sık gelip satranç oynadığını anlattı.

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eski uçak Kastamonu Belediyesi millet kıraathanesi

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