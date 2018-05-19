8 angıt yavrusunu gölle buluşturuldu

HABER Mesut MADANBURDUR, (DHA) Burdur Gölü kıyısında kayalıklardan göle ulaşamayan 8 angıt yavrusu, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Öztürk Sarıca tarafından kurtarıldı. Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, dün otomobiliyle merkezin bulunduğu Karakent köyünden İlyas köyü istikametine giderken, Burdur Gölü kıyısında kayalıklardan göle ulaşmaya çalışan 8 yavru angıtı fark etti. Yolda mahsur kalan yavruları eline alan Sarıca, sürüye rehberlik ederek göle ulaşmalarını sağladı. Öztürk Sarıca, Ana yoldan geçerken bir çift angıtın sürekli alçalıp tekrar kalktığını gördüm. Bir problem var mı diye gelip baktığımızda birinin yoldan geçemediğini gördük. Onu aldık sürüye yetiştirdik. Diğerinde biraz problem vardı. Onu da elime alarak sürüye önderlik edip bütün yavruları sağlıklı şekilde göle ulaştırdım dedi.

