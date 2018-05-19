HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

8 angut yavrusu gölle buluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:16 | Son Güncelleme

BURDUR Gölü kıyısında kayalıklardan göle ulaşamayan 8 angut yavrusu, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Öztürk Sarıca tarafından kurtarıldı.

8 angut yavrusu gölle buluşturuldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR Gölü kıyısında kayalıklardan göle ulaşamayan 8 angut yavrusu, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Öztürk Sarıca tarafından kurtarıldı.
Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, dün otomobiliyle merkezin bulunduğu Karakent köyünden İlyas köyü yönüne doğru giderken, Burdur Gölü kıyısında kayalıklardan göle ulaşmaya çalışan 8 yavru angutu fark etti. Yolda mahsur kalan yavruları alan Sarıca, sürüye rehberlik ederek göle ulaşmalarını sağladı.
Öztürk Sarıca, "Ana yoldan geçerken bir çift angıtın sürekli alçalıp tekrar kalktığını gördüm. Bir problem var mı diye gelip baktığımızda birinin yoldan geçemediğini gördük. Onu aldık sürüye yetiştirdik. Diğerinde biraz problem vardı. Onu da elime alarak sürüye önderlik edip, bütün yavruları sağlıklı şekilde göle ulaştırdım" dedi.

FOTOĞRAFLI

8 angut yavrusu gölle buluşturuldu8 angut yavrusu gölle buluşturuldu

PARTNERİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttıİş dünyasının başarılı ismi... Şener Şen'in kızı şaşırttı
Kadın denizcilerden 44 günlük barış yolculuğuKadın denizcilerden 44 günlük barış yolculuğu
Çelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışmasıÇelenk koyma töreninde 'saygı duruşu' tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

Survivor'da Hakan ve Turabi çılgına döndü! 'Cesaret hapı yutmuşsun'

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

HDP'li Mithat Sancar: İkinci tura kalmazsak Muharrem İnce'yi destekleriz

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

İstanbullu Gelin 51. bölüm ilk sahne! Faruk'un yasak aşk itirafı Süreyya'yı yıktı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Metrobüs istasyonlarında sigaraya karşı 'yeşil dedektör' uygulaması

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Canlı yayında Gülen'e olay sözler: Kadın diye derdi yok!

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Milli Piyango sorgulama: 19 Mayıs Milli Piyango özel çekilişi sonuçları sıralı tam listesi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Başakşehir'de hafriyat kamyonu devrildi! Trafik durma noktasına geldi

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Sayısal Loto sonuçları 19 Mayıs: 3 devirli dev ikramiye sahibini bulacak mı?

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

Eşini, çocuklarını ve babasını katleden kişiden kan donduran sözler: Görevimi yaptım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.