HABER

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 12:22 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41. gününde Türkiye, yasa boğan acı haberler aldı. Hatay Hassa'nın karşısındaki bölgede dün teröristlerle çıkan çatışmada toplam 8 şehit verildi, 13 asker yaralandı. Onlarca teröristin öldürüldüğü çatışmada yaşananlar da ortaya çıkıyor.

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Hatay’ın Hassa ilçesi karşısındaki Hac Bilal köyü Keltepe bölgesinde dün Jandarma ve Polis Özel Harekat (JÖH ve PÖH) timleri, korucular ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile PYD/PKK’lı teröristler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Edinilen bilgiye göre Hatay Sakız Hudut Karakolu’nun karşı tarafında bulunan bölgeye ağır silahlarla sızma girişiminde bulunan çok sayıda terörist öldürüldü.

Güvenlik güçleri ve ÖSO birliklerine tünellere saklanmış yaklaşık 100 kadar terörist tarafından ağır silahlarla ateş açıldığı belirtiliyor.

Çatışmada 8 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı.

Güvenlik uzmanı ve eski asker Abdullah Ağar da çatışmaya ilişkin ulaştığı bilgileri paylaştı.

2026898-640x320

Bölgede 3 gündür yoğun sis olduğunu kaydeden Ağar, teröristlerin sabah saatlerinde bu sisten faydalanarak ağır silahlarla geldiğini belirtti. Ağar, ilerlenen bölgede henüz dağlık alanın bitmediğini, bu dağlık alanda üstü kapalı, gizli irtibat hendeklerinin bulunduğunu söyledi.

Afrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralıAfrin'de son dakika gelişmesi! TSK açıkladı: 8 asker şehit, 13 yaralı

Ağar, "Bu üstü kapalı irtibat hendekleri zamanla doğayla bütünleşiyor. Oralarda gizli, üstü kapalı irtibat hendeklerini kullanak geldiler. Arazi, hava şartları, tüneller teröristlerden yanaydı. Bu tip baskın tipi saldırıda teröristlerin amacı çok sayıda kayıp verdirmekti.

Saatlerce çatışma yaşandı. Sis nedeniyle SİHA'ların görüş alanı kapalıydı. Temas hattı birbirine çok çok yaklaştı. Hatta bir komutanın uçaklar için "Gerekirse bizi de vursun ama teröristlerin hepsi burada imha olsun" dediği belirtiliyor. Sis nedeniyle SİHA'ların görüş alanı kapalıydı.

Hezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildiHezimet teröristleri çıldırttı! Kandil'de silahlar çekildi

TERÖRİSTLER AĞIR KAYIP VERDİ

Ancak Mehmetçiğin ortaya koyduğu karşı duruş teröristlerin beklediklerinin tersi bir sonuç verdi. Teröristler dün büyük çoğunluğu bu çatışmada olmak üzere 73 kayıp verdi" dedi.

Ağar, Raco ve Cinderes operasyonları için "Cinderes bölgesi daha zor olabilir diye düşünüyorum. Sivilleri çıkartmıyorlar" diye konuştu.

Cepheden ailesine yolladı! Şehit askerin son fotoğrafındaki anlamlı mesaj!Cepheden ailesine yolladı! Şehit askerin son fotoğrafındaki anlamlı mesaj!

2012'DEN BERİ KAZIYORLAR

Ağar, teröristlerin tünelleri ve irtibat hendekleri için de şunları söylüyor: "İrtibat hendeklerini kazıyorlar, üzerini toprakla kapatıyorlar. Tüneli uçakla vurarak orada bir noktadan kırmanız, vurmanız yetmiyor, tekrardan açabilirler. Yerin altının da temizlenmesi gereken zor bir süreç. Bilinen tarih olarak 2012'den beri tünelleri, irtibat hendeklerini kazıyorlar".

Bölgede 1000-1200 kilometre karelik dağlık bölgede tamamen tahkimat oluşturulduğunu, bir de meskun mahallelelerde tahkimatlar oluşturulduğunu belirten Ağar, Afrin'in, Anadolu'nun Ortadoğu'ya etkisini kırmak için bu şekilde hazırlandığı, özel hazırlık yapıldığı görüşünde.

Ağar, "Afrin'deki bu tahkimat yapılacak harekatları baskılamak, arkadan vurmak üzere hazırlanmış bir köprübaşı" diyor.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Son dakika! 4 parti ittifak kurduklarını açıkladı

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

8 askerimiz nasıl şehit oldu? Gündem yaratacak açıklama Ağar'dan geldi!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

ABD'de son dakika gelişmesi! Sığınaklara girin çağrısı

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

İlginizi Çekebilir

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Türkiye genelinde operasyon! İstanbul'da 39 ilçe didik didik aranıyor

Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk Bayrağı asalım

Kılıçdaroğlu: Evlere, iş yerlerine Türk Bayrağı asalım

Sözün bittiği yer! Oğlunun tabutuna böyle omuz verdi!

Sözün bittiği yer! Oğlunun tabutuna böyle omuz verdi!

Celal Şengör'den olay sözler: Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!

Celal Şengör'den olay sözler: Kanuni Sultan Süleyman salağın teki!

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Afrin'de kaç asker şehit oldu? Savunma Bakanlığı'ndan kahreden açıklama

Okuyucu Yorumları 79 yorum
ben hayatimda böyle birşey görmedim ordu da rezil baskomutan da rezil allah rizasi için vicdaninizi elinize koyun bütün ama bütün ulusal yayin yapan kanallar haritalar uzerinde nasil savaştigimizi en ince ayrintisina kadar anlatiyorlar düşmana taktigimizi niye canli yayinda anlatiyoruz bu bir saçmalık ordunun bilgi aktarmasi gerekirken güvenlik uzmani var iki tane onlar bilgi veriyor nasil iştir bu
En rezil olan sensin haddini bil.
Başsağlığı Dileyeceğine Elinize Bir koz düştü diye! Bakıyorumda Hemen saldırmaya Başladın. Asıl Rezil sen ve senin gibilerdir. Ben bir Kürt olarak bunları diyorsam Zannediyorumki Sende bir ermeni Torunusun!.
Maynet Hesabına gelen Yorumları Yayınlıyorsun!
@arjursum SEN SOYSUZ ERMENİ KÖPEĞİ OLSAN.GEREK
@arjursum senin hayatın bok çukurunda görmessin tabi
Yazıklar olsun Bunlara
aklini kendine sakla. bu dediğin adamlarin cikip konusmasi bile bu savasin bir parcasi. sen beynini baska seylere yor. senden bunu anlamani beklemiyoruz zaten.
@arjursum bunlar ne biliyonmu chpkk lı hani şu pkk sözcusu bunlar direk ısırmaz saldırmaz böle senden gibi görünür ama birlik beraberliği bozar acur teröriste bilgi abd veriyor zati sen rahat ol uyduları silahları vs
pkk bilgiyi silahı lojistiği abd fransası almanı bütün haçlısı veriyor zati sözcusude senin gibi chpkk lılar alayınızı gömücez
BM kararına uymamakta israr ediyoruz. Oysa hem askerimize bir dinlenme hem de sevkiyatımızı arttırma şansı olabilirdi. Üstelik AB ülkeleriyle de kötü olan ilişkiler daha da gerildi. Yazık oldu aslan gibi evlatlarımıza. Tepedekiler siyasi rant uğruna sahte kabadayılık peşinde koşarken olan milletin evlatlarına oluyor ama onların çocukları sıcacık evlerinde ve ballı işlerinde paraları katlamaya devam ediyor.
@downferda he he öyle. Bilmeden yazma. 5 saat insani yardım ve tahliye adında teröristlere sevkiyat ve kaçırma olacak. Bu amaçlanıyor. Kandil ve münbiçten gelen pkk (ERMENİ) elebaşları burada olduğu için bu çırpınışlar. ABD ERMENİCİKLERİ GEBERİYOR DİYE SÜREKLİ TACİZ EDİYOR. ZATEN ERMENİLER GEBERİYOR DİYE ERMENİSTAN BAŞLATILAN ERMENİ AÇILIMINI İPTAL ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER DAHA DÜN. BURDAN BELLİ AMAÇ. EĞER BİR SOLUK ARASI VERDİRİRSEK AMAÇLARINA ULAŞIRLAR. YOKSA ZATEN AMACIN O, ONDAN MI BÖYLE YAZIYORSUN!
@downferda bm kararı ile teroristlere zaman mı verilsin. bizim askerimiz 8 saat değil 24 saat görev yapacak şekilde yetiştirilir.açıkdan tarafınızı belli edin. sizin askerimizi düşündüğünüz yok. bu teroristler zayıf bulduğu anda yüzlerce askerimizi o dağlarda tuzağa düşüreceklerdi.neyi savunuyorsunuz.çözüm sürecinde şans verildi şımardılar biz neyiz demeye başladılar. sonuna kadar devam.
hala karaktersizlik diz boyu hala .. yazıktır size .. hala rant diyorsunuz bilmemne diyorsunuz.. bu harekat başlamasaydı 2 sene sonra anasını ağlatacaklardı ülkenin.. yazık gerçekten size
@downferda sen.! yazdıklarınla emelin ,amacın ne olduğunu anlatıyorsun.kimin uşağısan loo.
@downferda () baska bildiğin varsa de içinde kalmasın (fetoist)
Sende mi uşaksın Avrupa ağzıyla konuşuyorsun bm kararı bize uymaz son terörist bitene kadar devam
Sen dağda terörist ler lemi mücadele ediyorsun herkesin görevi var sıra gelince hainler hariç bütün Türk vatandaşı gider
öylemi diyorsun coni. Tarafını belli etme bence
@downferda KİMİN KÖPEĞİSİN HAVLAYIP DURUYOSUN.
Demekki birileri megri megri diye şarkı söylerken bunlar tünel kazıyormuş.
@semih_karakaya_2018 HÖST denir sen gibilere höst
ellerine saglik kardesim
Aynen öyle, kimin destek verdiği de belli, arkasından gidenler de. Terörist ile masaya oturulmaz, oturduysan bu şehitlerin sorumlusu da sensin.
Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun
sivil yok terörist var
Artık oralar hem güvenlik açısından hem de şehitlerin kanıyla sulandığından vatanın parçası olmayı hak etmiştir.
bence tayyip beyin oğlu da askere alınsın kılıçdaroğlu da bölgeye salındın ne kadar godaman varsa onlarinda çocukları bölgeye salındın ki vatan için olsun feda görelim bakalım olan hep garibana oluyor ben beni bildim bileli 1 tane zengin villalı saraylı şehid görmedim ya gecekondu ya apartman li olan hep garibana oluyor
yazık günah şu çocuklara ah akp ah bu kadar canın hesabını nasıl vereceksin çok merak ediyorum ölüpte can veremeyeceksiniz inşAllah o günleri görürüz
Kendi meselelerini ne güzel ülke meselesi haline gitirip bu gençecik vatan evlatlarının kanına girenlerin Allah2 yakısını bir araya getirmesin
Bu hükümet bu vebalin altından nasıl çıkacak çok merak ediyorum bize ne ıraktan suriyeden daha kendi iç işlerimizde bir halt etmemisken gidip dış işlerde rol alıyoruz kısacası şuan tam amerikan ve rusyanın piyonu gibi oynuyoruz oyunu Allah sonumuzu hayır etsin 1
mynet taktikler senden sabah akşam askerin nerden nere her yaptığını paylaşıyorsun burda adları sen bilgilendiriyorsun
orada kalanlarıon hepsi terörist veya yandaşı bunlara yandaş olmayanlar % 80 bir şekilde kaçtı gitti boşalttı düm düz edin çıkın oralarda sivil falan kalmadı diğer taraftan süriye tüm sivilleri katlediyor göz göre göre kim ne yapıyor onlara vuran kazanır bu her zaman böyledir. vur mehmedim vur kimsenin gözünün yaşına bakma.
Bu herif de güvenlik uzmanı değil akp borazanı... 2012'den beri hendek kazılıyormuş. E kardeş sormazlar mı adama neredeydi bu devlet o zaman diye? Bizim ülkenin içini köstebek yuvasına çevirdi adamlar. TAbi Suriye'ye anca sıra geldi. AKP'nin tamamen yanlış politikası yüzünden binlerce asker şehit oldu. Bunlara yol verilmeseydi zamanında 3 günde afrin'e girerdik. Tıpkı Sur gibi...
Eğer biz sivil bilmem ne ayrımı yapmaya çalışırsak Allah korusun bu hiç bir şey değil Afrin e girdigimiz anda allah korusun çok şehir veririz ben sivil halk falan bilmem benim tek askerimin ayağına taş değecekse hepsi ölsün.Teroristler güçlü olursa onlarla beraberler biz güçlü olursak bizimle yok böyle bir dünya o halde içeriden mücadele etsinler o it ler le
Bizim askerimizin molaya ihtiyaci yoktur.molayi capulcular istiyor.istiyorki arkadan gelen destegi icerilere sokmuslar.burdan ahkam kesen .olaydan siyasi gerilim yaratan embesiller.Ari inine bizgirdik.her taraf kapali hendek.ve bilmedigimiz bir arazi.pusuya dusurulme imkani cok.ve ona ragmen sivil ler itine ile korunuluyor.harekat cok basarili yani klavye soytariligi yapan.....
Vatan evlatları canlarımız şehit olurken sıcak koltukta ahkam kesmeyin LAN...Allah şahadetinizi kabul eylesin...Tüm güvenlik güçlerimizi koru ya rabbi...Burada atıp tutan bebekler...sizin kıçınızda o beğendiğiniz askerimiz koruyor ona göre....
bütün kanallarımız canlı yayında nerelerden hangi birliklerin kaç kişiyle hangi silahlarla girdiğini sürekli anlatıyor böyle saöma salak bi operasyon olabilirmi yazık değilmi bu çocuklara operasyon dediğin gizli yapılır biz koordinat vererek operasyon yapıyoruz
hızlı reco senide görelim süriyede öyle meydanlarda 50 tane korumanın arkasında konuşarak olmuyor bu işler ver mehteri
umarım bu hainlerin sonu cehennem çukuru olur
ABD vietnam da 1967 de vietkong un yeraltında karıncalar gibi gezen silâhlı güçlerine mağlup oldu.bir milyon ton bomba attılar,kaçarak geri çekildiler.Türk ordusu farklıdır pyd ye pabuç bırakmaz.Ben ABD nin yeraltı savaşında pkk yı eğittiğini düşünüyorum.Her kese hain diyerek iç savaş kışkırtıcılığı yapanlar önce emperyalizmin 1945 ten sonra yediği herzeleri okuyun,öğrenin!
Tek suçlu Recep Tayip Erdoğan'dır. Kem küm etmeye gerek yok sorumlular mutlaka hesap vermelidirler.
ARJURSUN REZİL SENİN SÜLALENDİR TERBİYESİZ TÜRK ORDUSUNA VE KOMUTANLARINA REZİL DİYEMESİN. CUMHURİYET SAVCILARINA SESLENİYORUM ORDUYA VE KOMUTANLARA REZİL DİYEN BU KEPAZEYE HADDİNİ BİLDİRİN.
bizim asker ler sehit olsun...elin pic suruyelileri burda sefa sürsun...her 9 ayda cocuk dogursunlar..devlet bide para yardimi yapsinlar
gelecegiz diye haber vereni var operasyonun nerelere nezaman yapılacagını açıklayanlar var sanki düğüne davetiye dağıtıyoruz sonra evlatlar yok olup gidiyor acı aileler kalıyor olan analara yavrulara oluyor . bu pislikler temizlenecekse opresyon başlar biter sonra açıklamalr yapılır sanki filim çekiliyor herşey kamerada bir biz izlemiyoruz bunları sayın çok büyük komutanlar belki haberiniz yoktur . napılacaksa yapın bizden ne yapmamız gerekiyorsa söyleyin yapalım askerleri medya önünde gösterip planları medyaya açıklamayın yeter artık
Kimisi gezmede, kimisi daha çok milletvekili için kirli ittifak pazarlıklarında. Çocuklarımız da ölümlerde. Hepsinin canı cehenneme ..
ya bu nasıl iş ölenlenlerin hepsi gencecik fidan 30 yaşını aşmış bir tane asker yok bir tane yüksek rütbeli komutan yok ? kimse olmasını istemez fakat ihmal var önden tecrübe sahibi olmayan sabileri gönderenler ne bkliyor kendileri nerede ? bu uzman çavuş bu paralı erbaş diye mi gönderiliyor ? ataştırılsın böyle kuşatma böyle harekat olmaz kaç tane eve ateş düştü.. profösyöneller neden geri duruyor...
öso denen çapulcu sürüsünü kılavuz bellersen kayıpların çok olur elbet. Koca orduyu bir çapulcu sürüsünün peşine takanların amacı belli, seçime siyasi malzeme çıkarmaktır.
ağar devlet tarafından kahramanlık senaryoları üretmek için ücret alıyor bunu bilmeyen yok sanırım.onlarca YPG linin öldürüldüğünü iddia ediyorlar.1 tanesinin burnu bile kanamadı bu olayda.hepsi yerine döndü.jöh gelecek pöh gelecek diyordunuz onlarda hoşgeldiniz demeye geldik diye yazdılar.ayrıca ölü sayısı 30 dur 8 değil.listenin bir kısmına ulaşıldı daha önce paylaştım
@yeni_ortadogu mutlu olmuş bir halin var birader, hayırdır? Ayrıca neyin gizlenmesinden bahsediyorsun orada çatışan Mehmetler sahipsiz mi ki şehadetleri gizlensin. Bir de teröritleri yüceltici beyanlar var yorumunda 1 tanesinin bile burnu kanamamışmış vs. buradan da tarafının ne olduğu apaçık belli, Allahın izni ile teröristleri de senin gibi sevicilerini de tarihe gömmek evvelden olduğu gibi yine nasip olacaktır bu Yüce Millete...
Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Sadece 8 şehit değil aileleri ile milyonlarca insanda kahroldu. Bunları bize yaşayanların allah bin belasını versin
ARJUMSUNA İSİMLİ YORUMCU , , , ORDUMUZA REZİL DİYEN KİŞİNİN EKRAN MESAJMGÖRÜNTÜSÜNÜ ALIN, CİMER YADA BİMERE GÖNDERİN GEREĞİ YAPILACAK EMİN OLUN,, ,
AKP 15 YILLIK SÜREÇTE ADAMLARI İHYA ETTİ.TÜM YIĞINAKLARINI,ALT YAPILARINI HAZIRLADILAR.GENE İHALE TSK YA KALDI. AYIKLA PİRİNCİN TAŞINI...
27 yasim var hayatimda ne kariya ne kiza ne cenazeye aglamadim. Bu haberi izlerken hüngür hüngür gitti... Tutamadim... Sıktıkça bosaldi... Rabbim mekanlarini cennet kalanlara sabir versin
SEHİT lerimize ALLAH tan rahmet dılıyorum SEHİT sayısı cok fazla daha merkeze bıle gırılmemmışken ALLAH ASKERLERIMZI korusun
ölümünü devam varsa bize ihtiyaç her zaman hazırım evelallah 2 çocuğum var 1 i yolda arkaya bakmadan gelirim ... yeterki islamın hilali ve yıldızı yere eğilmesin ..,
Burada ülkemiz kuşatılmaya çalışılırken .ordumuza ve yönetimimize yapılan tüm olumsuz yorumlar kime fayda sagladıgını iyi düşünün.
Öncelikle Askerletimize Allah tan rahmet diliyorum. Ailelerinin başı sağolsun,Bir kere şunu unutmayın pusuda bekleyen her zaman avantajlıdır ve bunlar bekliyor.Üstüne giden kim olursa olsun tehlikesi on kat yüz kattır.Askerimiz acele etmemeli çok emin adımlarla gitmeli.onun bunun birilerinin ne dediği önemli değil.isterse bir günde bir adım gidilsin,isterse günler geçsin yeterki sağlam gidilsin.Kimseye hesap vermek zorunda değil Türkiye TSK Bu konuda,önemli olan Askerimiz zarar görmemesi,acelemiz yok ki,,,ve buralar teröristlerden temizlendikten sonra asla ve asla Askerimiz oradan çıkmamalı
@gul_yaz81419 Meclis deki teröristler para alıyor dokunulmazlıkları var ve ülkemiz de bu teröristlere destek veren ülkelerin askerleri var bunları aşmamız lazım önce
azdan az çoktan çok vurun indirin keferenin boynunu hayda bre aslanlarım tüm şehitlerimin mekanı cennet olsun VATAN SAĞOLSUN HAİNLER KAHROLSUN
arjursum agzına sağlık..
şimdi bunlarım sıradı değil arkadaşlar rabbim şehitlerimize rahmet bu vatan için gece gündüz canını diline takarak mücadele veren güvenlik kuvvetlerimixe güç kuvvet versin biz bir olursak hiç kimse bu milletin karşısında duramaz rabbim o bize silah sıkan pislikleri helak eylesin planlarını bsşına yıksın canımız acıyor ama elimizden gelen bir ley yok duadan başka
ARJUMSUNA İSİMLİ YORUMCU , , , ORDUMUZA REZİL DİYEN KİŞİNİN EKRAN MESAJMGÖRÜNTÜSÜNÜ ALIN, CİMER YADA BİMERE GÖNDERİN GEREĞİ YAPILACAK EMİN OLUN,
Diğer Haberler
VakıfBank yurt dışından Türk Lirası kaynak sağlamaya devam ediyor

VakıfBank yurt dışından Türk Lirası kaynak sağlamaya devam ediyor

Ek Fotoğraflarla Geniş Haber // Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü, 12 yaralı

Ek Fotoğraflarla Geniş Haber // Arnavutköy'de öğrenci servisi kaza yaptı: 1 öğrenci öldü, 12 yaralı

Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

Sedat Peker için 5 yıl hapis istemi!

Okul servisi sürücülerine eğitim verildi

Okul servisi sürücülerine eğitim verildi

Kahta Gazi Ortaokulu dört madalyayla döndü

Kahta Gazi Ortaokulu dört madalyayla döndü

Akçaabat’ta 8. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başladı

Akçaabat’ta 8. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.