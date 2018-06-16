8 aylık bebeğin beşikten düşerek öldüğü iddiası

Batman'da 8 aylık bebek Emir Ünel'in beşikten düşerek hayatını kaybettiği öne sürüldü.
İddiaya göre, merkez Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerinde beşikte uyuyan Ünel, odada kimsenin bulunmadığı sırada beşikten düştü.
Bebeklerinin yerde hareketsiz yattığını gören ailesi tarafından Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Ünel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ünel'in cenazesi otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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