8 bin yıllık İncirliin'e turist akını

Yarasalara yaptığı ev sahipliğiyle de doğal yaşamın sürdüğü İncirliin Mağarası, eşsiz sarkıt ve dikitleriyle öne çıkıyor.

DURMUŞ GENÇ - İçindeki jeolojik oluşumlar, 8 bin yıllık tarihi kalıntılar ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Muğla'nın Milas ilçesindeki İncirliin Mağarası, yılda 20 bin turist ağırlıyor.

Mağaranın açılır açılmaz ziyaretçi akınına uğradığını vurgulayan Arslan, genişliği 3-10, tavan yüksekliği ise 2-20 metreyi bulan, damlataş birikimi bakımından son derece zengin İncirliin Mağarası'nda, özellikle sarkıt, dikit ve sütunların büyüklük, kalınlık ve yükseklikleri ile dikkati çektiğini kaydetti.

Ziyaretçilerin mağarayı daha rahat gezebilmeleri için yürüyüş alanları, ışıklandırma ve güvenlik sistemleri de yapıldığını dile getiren Arslan, bölgenin en önemli turizm değeri Gökçeler Kanyonu ve İncirliin Mağarası projesini 2013 yılı içinde GEKA'nın kabul ettiğini ifade ederek, projenin kaymakamlığın da kaynaklarıyla birleştirilerek tamamlandığını ve turizme kazandırıldığını ifade etti.

- "8 bin yıllık mağara"

Mağaranın içerisinde milattan önce 6 bin yıllarına tarihlenen buluntular yer aldığını vurgulayan Arslan, "İncirlin Mağarası doğal sit olmasının yanında içerisindeki buluntular ile aynı zamanda arkeolojik sit alanı. Mağarada yapılan araştırmalarda insan yaşamının milattan önce 6 binli yıllara tarihlendiği tespit edilmiş ve mağaranın 8 bin yıllık olduğu tahmin edilmektedir." diye konuştu.