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8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 25. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

Özal, vefatının 25. yılında düzenlenen programla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 25. yılında düzenlenen programla anıldı.

Anavatan Partisi tarafından Türkiye Barolar Birliği toplantı salonunda düzenlenen anma programında yakın çalışma arkadaşları merhum Özal'ı anlattı.

Programın açılışında konuşan Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi, partinin 1983'te Özal ve yakın çalışma arkadaşlarınca kurulduğunu hatırlatarak "O dönemki geçiş sürecinde iyi ki Özal ve arkadaşları ülkeyi teslim almışlar. Türkiye'ye bir çağ atlattırmışlar. O feyizle Anavatan Partisi dünyada çığır açtı. Parti, doğru yaptığı müddetçe de halktan kredisini aldı." diye konuştu.

Çelebi, partinin merhum Cumhurbaşkanı Özal'dan sonra geçirdiği sürece ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye'nin bugün, Özal ile ilk tanıştığı siyasi ortamı yaşadığını söyleyen Çelebi, "Maalesef birbirimize hep düşman olarak bakıyoruz. Bu kamplaşma ve ayrıştırma siyaseti bizi iyi yerlere götürmüyor. Tez elden bu siyasi iklimden ülkeyi kurtarmamız lazım." ifadesini kullandı.

Çelebi, "Anavatan Partisi hiçbir siyasi partinin devamı değildir. Anavatan Partisi Özal'ın önderliğinde kurulmuş bir siyasi parti. Bazıları, 'Şu parti ile şu parti birleşti, biz Anavatan Partisini de temsil ediyoruz.' diyor. Biz böyle bir şeyi kesinlikle reddediyoruz." şeklinde konuştu.

- Yakın çalışma arkadaşları Özal'ı anlattı

Eski bakanlardan Oltan Sungurlu, merhum Cumhurbaşkanı Özal'ın ülkeye kazandırdığı hizmetleri ve anılarını anlattı.

Sungurlu, Özal'ın bütün milleti kucaklayan ve bu ülkenin kalkınmasını isteyen bir kişiliğe sahip olduğunu aktararak "Turgut Özal, insana çok büyük saygı duyardı, herkesin fikrine hürmet ederdi. Turgut Özal demokrattı, hukuka saygılıydı, adildi, hemen karar verir, icra ederdi." dedi.

Sungurlu, Özal'ın Türkiye'yi yurt dışına açtığını, Türk milletini dünya vatandaşı yaptığını belirtti.

Eski bakanlardan Hüsnü Doğan ise Özal'ın cesur ve kararlı bir kişi olduğunu, korkarak hiçbir şeyin yapılamayacağını çok iyi bildiğini anlatarak "Özal ekonomik, teknik, insani yönüyle ve Türkiye'nin insanını birleştirici yönüyle de çok büyük miraslar bıraktı. Onun Türkiye'ye bıraktığı hizmetler için kendisine şükran borcumuz vardır." dedi.

Eski milletvekillerinden Vahit Erdem de Özal'ın fikirleri ve ülkeye kazandırdığı hizmetlere ilişkin bilgiler aktardı.

Programa, Anavatan Partililerin yanı sıra, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal Anavatan Partisi

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