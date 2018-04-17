8. Cumhurbaşkanı Özal'ın vefatının 25. yılı

Daha sonra İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Türkiye'nin Siyasi, Ekonomik ve Sosyal Hayatında Turgut Özal" konulu konferans gerçekleştirildi.

Anma etkinlikleri kapsamında, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün iş birliğiyle Turgut Özal Tıp Merkezi'nde "Resimlerle Turgut Özal" konulu resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Kaban, 1980'li yılların sonunda Özal ile "Büyük Türkiye hayali"nin tekrar gündeme geldiğine dikkati çekerek, "Türkiye ayakları üzerinde durmaya başladı. Karneyle temel ihtiyaç maddelerinin alınması süreci bitmişti. O güvenle büyük Türkiye hayalinin 'Adriyatik'ten Çin Denizi'ne' diye tarif edilen süreci ortaya atılmıştı. Orada hala gün ışığına çıkmamış öyle önemli bilgiler var ki bir gün açığa çıkacaktır onlar. Özal'ı rahmetle anıyoruz, şimdi o tekerlek şimdi daha güçlü şekilde yürütülüyor. Türkiye, tarihinde olduğu gibi gelecekte de bir tarafıyla Türklüğünü bir tarafıyla İslamlığını birleştirdiği çok büyük bir yere doğru evrilerek gidiyor." diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise Özal'ın anılmasını devlet töreni halinde getiren Vali Kaban'a, teşekkür etti.

Özal'ın gösterişten uzak ve samimi duruşuyla hafızlarda yer edindiğine değinen Çakır, devletle milleti buluşturan, millete hizmeti ibadet sayan bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Çakır, Özal'ın çağı iyi okuyan demokratik bir lider olduğunu kaydederek, "Türkiye bugün demokraside bu denli yol kat edebildiyse Özal'ın başlattığı reformların büyük önemi var. Ekonomide, siyasette ihtilal yaptı. Çankaya'yı halka açan ve tabuları yıkan ilk Cumhurbaşkanı." diye konuştu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da Özal'ın Türkiye'nin kalkınması, gelişmesi ve muasır devletler seviyesine çıkmasında büyük rol oynadığını aktararak, "Üniversitemize Tıp ve Mühendislik Fakültelerini açtı. Turgut Özal Tıp Merkezi'ni yaptırdı. Kendisini hayırla minnetle yad ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından eski Milli Eğitim Bakanlarından Metin Emiroğlu, Özal ile ilgili anılarını anlattı.