Forumun alt temaları "İslami Siyasi Düşünce Birikimi ve Ruhani Otorite", "Ortak Değerler ve Farklılıklar: Çeşitlilik İçinde Birlik İmkanı", "Çağdaş Toplumsal, Siyasi ve İktisadi Koşullar Karşısında Manevi veya Siyasi Liderlik İnşası İmkanları", "Medeniyetler Arası Etkileşim Bağlamında Siyasi/Dini Liderlik: İmkanlar ve Sorunlar", "Terörle Mücadelede Dini/Siyasi Liderlik Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar" olarak belirlendi.

Forum boyunca profesyonel ekipler tarafından gerçekleştirilecek "Dünya Kur'an Saati", "İslam Sanatları Uygulamalı Hat ve Ebru Sergisi", "Gülşah ve Varka Mesnevisi İzdüşümler Sergisi", "Mevlevi Sema Gösterisi", "Malezya Dövüş Sanatları Gösterisi" etkinlikleri de icra edilecek.

Ayrıca "İslam Dünyası İstanbul Ödülleri"nin üçüncüsü, "9. Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Kurulu Toplantısı" ve “Osmanlı Devletinde Tasavvuf Hayatının Kurumsal Yönetişimi” başlıklı sempozyum da yapılacak.

Forum ile eş zamanlı olarak, "Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarları" gerçekleştirilecek.

TASAM'dan yapılan açıklamaya göre, forumun ana teması "Teori ve Pratikte Ruhani Otorite ve Entegrasyon" olarak belirlendi.

İSTANBUL(AA) - 8. Dünya İslam Forumu, genel sekreterliği Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) uhdesinde olan Dünya İslam Forumu tarafından 1-2 Mart tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Dünyanın birçok ülkesinden akademisyenler, araştırmacılar, devlet adamları, diplomatlar, STK ve medya yöneticileri ile temsilcilerinin katılacağı forum, çok sayıda önemli kurumun katkılarıyla Titanic Business Bayrampaşa Oteli'nde gerçekleştirilecek.

Dünya İslam Forumu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi devletlerin temsilcileri ile dünyanın dört bir yanından İslam dünyasının düşünce ve kanaat önderlerini, düşünce kuruluşlarını çok boyutlu konular çerçevesinde bir araya getirerek ortak gündem ve sosyoekonomik entegrasyonun derinleşmesine stratejik katkı sağlayan küresel bir organizasyon.

İİT iş birliği ile TASAM tarafından 2010'da İstanbul'da düzenlenen ilk toplantı ile temeli atılan forum; her yıl farklı bir tema altında İstanbul, Bakü, Kahire, Bağdat, İslamabad, Yezd gibi farklı şehirlerde toplandı.

- "Forum küresel bir ağ olarak her yıl daha da güçleniyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, din, dil, tarih ve coğrafya kardeşliğini karşılıklı bağımlılık temelinde derinleştirmek için Dünya İslam Forumu'nun küresel bir ağ olarak her yıl daha da güçlendiğini belirtti.

Şensoy, bilgi ve bilgiye dayalı ürünler temelli gelişen yeni küresel ekosisteme İslam dünyasının uyum sağlaması, etkin olması ve kendi arasında entegrasyonu güçlendirmesi için bu çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.