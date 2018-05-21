İSTANBUL (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "8. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne 1 Haziran'dan itibaren başvuruda bulunulabilecek.
Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, festivalin başvuru kategorileri, "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması", "Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması", "Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması" ve "Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması" ana yarışma kategorilerinden oluşuyor.
Bu yıl 9-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale, "malatyafilmfest.org.tr" adresinden başvuru yapılabilecek.
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