Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "8. Malatya Uluslararası Film Festivali"ne başvurular başladı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması", "Uluslararası Uzun Metrajlı Film Yarışması", "Ulusal Kısa Metrajlı Film Yarışması" ile "Uluslararası Kısa Metrajlı Film Yarışması" kategorileri yer alacak.

Festival kapsamında Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak ve Türk sinema endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak adına düzenlenen Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'na kurmaca, belgesel ve canlandırma türünde filmler başvurabilecek.

Festivalde yarışacak eserler için başvurular, 31 Ağustos Cuma günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

En iyi filme Kristal Kayısı Ödülü ile 100 bin Türk lirası verilecek.

Kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına katılımcılar "malatyafilmfest.org.tr" adresinden ulaşabilecek.

