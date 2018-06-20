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"8. Malatya Uluslararası Film Festivali"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Festival kapsamında gerçekleştirilecek Malatya Film Platformu başvuruları başladı - Yarışmaya başvuracak projelere 100 bin, TRT Ön Alım Desteği ve 10'ar bin lira ödül verilecek

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8. düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Malatya Film Platformu başvuruları başladı.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında Malatya Film Platformu'na katılmak için hazırlanan projelerin başvuruları başladı.

Jüri ve finalistlerinin ekim ayında düzenlenecek basın toplantısında açıklanacağı Malatya Film Platformu'na başvurular 31 Ağustos mesai bitimine kadar devam edecek. Başvuranlar arasından seçilecek 3 ayrı kategoriden projeler, Malatya Yapım Geliştirme'de finale kalacak.

Projelere destek olarak sinema sektörüne doğrudan katkı sağlamak, yapım öncesi projelerin yönetmen ve yapımcılarına proje geliştirme, sunma imkanı sağlayacak 2. Malatya Film Platformu, uluslararası festival marketleri ile ilgili eğitimleriyle de sinema sektörüne uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.

Jüri tarafından aralarından seçilecek ikisi uzun, üçü kısa metraj olmak üzere toplam 5 projeye destek ödülü verilecek.

Malatya Yapım Geliştirme kapsamında, jüri tarafından seçilen ve ana teması aile olan uzun metraj bir projeye Ertem Eğilmez Aile Filmleri Yapım Destek Ödülü'nü almaya hak kazanan proje, 100 bin lira ödülün sahibi olacak. Platforma katılma hakkı kazanan projeler arasından ise seçilen bir projeye de TRT Ön Alım Destek Ödülü verilecek.

Ulusal kısa metraj kategorisindeki filmleri desteklemek amacıyla bu sene ilk defa gerçekleştirilecek TRT Kısa Film Yapım Desteği de 3 ayrı projeye 10'ar bin lira doğrudan yapım desteği sağlayacak.

Malatya Yapım Geliştirme ve ana kategorilere ait yarışma yönetmelikleri ve başvuru formlarına malatyafilmfest.org.tr adresinden ulaşılabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya Film Platformu proje başvuruları

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