8. Malatya Uluslararası Film Festivali

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında, "Türk Sinema ve Televizyonunda Aile" konulu sempozyum düzenlenecek.

Festival komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9-15 Kasım tarihlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliğinin katkılarıyla gerçekleştirilecek festival, geçen yıl başlatılan yenilikler kapsamında "festivale doğru" başlığıyla bu yıl da önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek "Türk Sinema ve Televizyonunda Aile" başlıklı sempozyumda, evrensel bir kurum olan aile ve içinde bulunduğu toplumu ayakta tutan değerlerinin sinemaya olan yansımaları, akademisyen ve sinema yazarlarının yanı sıra sektörden sevilen oyuncu, yönetmen, senarist ve yapımcıların katılımıyla tartışılacak.

Sempozyum, toplumsal alanda ailenin yapısal ve algısal tasarımlarını, yıllar süren sinema içindeki farklılaşmalarını ve kurduğu ilişkileri ele alacak.