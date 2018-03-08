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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 20:51 | Son Güncelleme

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadın, sloganlar eşliğinde İstiklal Caddesi’nde yürüyüşe geçti.

Aralarında çeşitli kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, saat 19.00’da Fransız Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Bu yıl 16’ıncısı yapılan gece yürüyüşüne, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve şarkıcı Kalben’in de olduğu siyasetçiler ve sanatçılar da destek verdi.

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“KADINLARIN HAYATLARINA TECAVÜZ EDİLMESİNE ‘HAYIR’ DİYEBİLDİKLERERİ BİR DÜNYA DÜŞÜNDEYİM”

Yürüyüşe destek veren Kalben, “Bütün kadınların erkeklerle eşit olduğu, siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda özgürlüklerini ellerine alabildikleri, kanatlarıyla kanatlanıp, uçabildikleri ve artık tecavüze, ırzlarına geçilmesine ve hayatlarına tecavüz edilmesine ‘hayır’ diyebildikleri bir dünya, ülke düşündeyim. Bunca kadın da onun düşünde. Onun için buradayız.” dedi.

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“KADINLAR HEP DİRENDİLER, HAYATLARINA SAHİP ÇIKTILAR"

Yağan yağmura aldırış etmeden devam eden yürüyüş Tünel Meydanı’na kadar devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşün sonunda Tünel Meydanı’nda Arapça, Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması okundu.

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Açıklamada, “Kadın mücadelesi tarihi, yüz yılı aştı. Baskı varsa direniş baki. Adları tarihe sığmasa da kadınlar hep direndiler. Hayatlarına sahip çıktılar. Binlerce kadın burada, milyonlarca kadın dünyanın her yerinde duruyoruz. Kadınları karar alma mekanizmalarından dışlayan, bizlere istemediğimiz bir hayatı dayatan erkek egemen bir düzen var. Burada bu düzene seslenmek için değil, bu düzene karşı bir yol önerdiğimiz için toplandık. ” ifadeleri yer aldı.

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Basın açıklamasının ardından bir müddet meydanda bekleyen kadınlar, halay çekti. Daha sonra gruplar halinde dağıldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
Bu ne ya tiplere bak hepsi hdpli.
Güçlü kadın Güçlü türkiye demektir. Kadınlarımız herşeyimiz Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
@zafer_tekin_2002 ---Hemşerim, burası yerimi, hadi başka kapıya.
afrinde sizin için çarpışan vatan evlatları in de yürüseydinİZ bu yağmura rağmen yaptığınız yürüyüşün samimiyetine inanırdı belki insanlar
Kadınlar günü bahane .. Siyasi msj vermek isteyenler o msjları verecek , firmalar bu günü kullanıp ciro arttıracak .. Bırakın lan bu ayakları..
kadınlar ormanı kurun
bunların hepsi cehennem kütüğü... pkk orda chğ orda hdp orda travestiler orda... eeee adı dünya kadınlar günü
yarısı Provakatör
NE KADINI BE BUNLAR KADINLIKTAN ÇIKMIŞ YARATIKLAR.
neden bu tarz şeylerde hep hdp liler önde.bunların önüne geçilmesi gerekli.
kadınlar gününü kimler mi kutlar: kadınları seks objesi olarak görenler, kadınlara şiddet uygulayanlar, mecliste bayan milletvekilinin üzerine yürüyenler, bayanlara hakaret edenler vs vs vs İNSANLAR için her gün kadınların günü... İNSANLAR için kadın kutsaldır. İNSANLAR için kadın anadır bacıdır eştir ... AMA İNSANLAR İÇİN...
Bunlar kendileri için yürümüyor.Bunlar Türk düşmanı olarak ne kadar hain,terörist sempatizanı zalim varsa onlara destek için yürüyorlar.Hepiniz kahrolun.
pardon bi ara azdım
bu ulkede kadınlarda yasayacak yuruyecek ısteklerını dıle getırecek sızler kım oluyorsunuzda tahammul edemeyıp terbıyesızlık edıyorsunuz bızde bu ulkenın vatandasıyız en az sızler kadarda ozguruz.
eee iyice cılkı çıktı bu işlerin sevgililer günü anneler günü kadınlar günü evlilik yıldönümü ilk tanışma faslı kadına şidete hayır günü cumartesi anneleri yılın 11 ayı abuk subuk günler diye geçiyor kadına saygın varsa bu hergündür böyle abuk subuk şeylerle yapamazsınız önce saygının nasıl gösterilmesi gerektiğini öğrensinler sanki ülke izlanda tonla derdi var yetmiyor birde böyle abuk subuk şeylerle uğraşıyoruz
Dünya kadınlar gününe gaylar travestileride almışlar.
erkeksiz dünya için yürüyen femenler
CHP VE HDP ORTAKLIGI BASLAMIS GÖRÜNÜYOR ????????????????
Bunların hepsi kadın degilki.
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