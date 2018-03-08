8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlardan büyük yürüyüş!

Aralarında çeşitli kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, saat 19.00’da Fransız Konsolosluğu önünde toplandı. Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan kadınlar, sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Bu yıl 16’ıncısı yapılan gece yürüyüşüne, HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve şarkıcı Kalben’in de olduğu siyasetçiler ve sanatçılar da destek verdi.

“KADINLARIN HAYATLARINA TECAVÜZ EDİLMESİNE ‘HAYIR’ DİYEBİLDİKLERERİ BİR DÜNYA DÜŞÜNDEYİM”



Yürüyüşe destek veren Kalben, “Bütün kadınların erkeklerle eşit olduğu, siyasal, kültürel, sosyal ve ekonomik bağlamda özgürlüklerini ellerine alabildikleri, kanatlarıyla kanatlanıp, uçabildikleri ve artık tecavüze, ırzlarına geçilmesine ve hayatlarına tecavüz edilmesine ‘hayır’ diyebildikleri bir dünya, ülke düşündeyim. Bunca kadın da onun düşünde. Onun için buradayız.” dedi.

“KADINLAR HEP DİRENDİLER, HAYATLARINA SAHİP ÇIKTILAR"



Yağan yağmura aldırış etmeden devam eden yürüyüş Tünel Meydanı’na kadar devam etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yürüyüşün sonunda Tünel Meydanı’nda Arapça, Kürtçe ve Türkçe basın açıklaması okundu.