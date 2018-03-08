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8 Mart Süper Loto sonuçları: 14 milyon liralık ikramiye bir kişiye! (MPİ 542. hafta Süper Loto sonucu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 22:45 | Son Güncelleme

8 Mart Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi, 542. hafta Süper Loto çekilişini canlı yayında yaptı ve haftanın şanslı sayılarını belirledi. 5 haftadır devreden Süper Loto'da bu akşam bir kişi 6/54 sayılarını doğru tahmin ederek toplam 14 milyon liralık ikramiyeyi kazandı. Haftanın Süper Loto sonuçlarına sayfamızdan bakabilir ve kuponunuzu sorgulayabilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ile çekilişe dair sayısal detaylar...

8 Mart Süper Loto sonuçları: 14 milyon liralık ikramiye bir kişiye! (MPİ 542. hafta Süper Loto sonucu)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 8 Mart Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Bu akşamki çekilişten önce Süper Loto 5 haftadır devir ediyordu ve geçen haftadan devir eden ikramiye miktarı da yaklaşık 11 milyon lira idi. Ankara, Balgat'ta bulunan MPİ çekiliş salonunda 1-54 sayı küresi içinden altı top seçilerek haftanın kazandıran numaraları belirlendi. 542. hafta Süper Loto sayılarını doğru tahmin bir kişi 14 milyon liraya ulaşan büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. İşte büyük ikramiyeyi kazandıran Süper Loto sayıları, dağıtılan ikramiye miktarları ve büyük ikramiyeyi kazanan şehir...

8 MART SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 542'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 11, 18, 29, 36, 49 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen bir kişi 14 milyon 29 bin 814 liralık ikramiyenin sahibi oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinden yatırdığı bildirildi.

Çekilişte diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 118 kişi 7 bin 490 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 515 kişi 171 lira 70'er kuruş, 3 bilen 112 bin 792 kişi 14 lira 55'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dağıtılan ikramiye tutarının 17 milyon 501 bin 771 lira 60 kuruş olduğu çekilişte, hasılattan KDV olarak 2 milyon 505 bin 311 lira 69 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 402 bin 812 lira 23 kuruş kamuya aktarılacak.

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GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 541. hafta kazandıran numaraları; 1, 8, 12, 42, 49 ve 53 olarak belirlendi. Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.

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