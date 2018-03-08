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8 Mart’ın gurur fotoğrafı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2018 19:33 | Son Güncelleme

İzmir’de bir özel hastanenin üst düzey yöneticilerinin tümü kadınlardan oluşuyor.

8 Mart’ın gurur fotoğrafı

İzmir’de bir özel hastanenin üst düzey yöneticilerinin tümü kadınlardan oluşuyor. Hastanenin yönetim kurulu başkanı Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, kadınların hayatının her alanında olması gerektiğini belirterek, “Kadınlar isterlerse, iş hayatının her alanında başarıyı yakalayabilir. Kurumumuzda bunu kanıtladık” dedi.
İzmir’deki Özel Ata Sağlık Hastanesi’nde üst düzey yönetici koltuğunda kadınlar oturuyor. Hastanenin yönetim kurulu, genel koordinatör, idari ve mali işleri, kurumsal pazarlama, otelcilik hizmetleri, hemşirelik ve muhasebe bölümlerinin yöneticiliğini yürüten kadınlar, yaptıkları başarılı çalışmalar ile kadının gücünü ortaya koyuyor. Hastanenin yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, genel koordinatör İlknur Gaçka, hasta hizmetleri direktörü Yeliz Kaydan, kurumsal pazarlama direktörü Pınar Ballı, mali işler direktörü Ayşe Tokay, tesis ve otelcilik hizmetleri direktörü Melek Sakar, hemşirelik hizmetleri direktörü Besime Günel ve medikal muhasebe direktörü Sibel Işıklar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yaptıkları açıklamada başarılı olmanın sırlarını paylaştı. Kadın yöneticiler, sistemli ve inovatif çalışma, sürekli eğitim prensibi sayesinde başarıyı yakaladıklarını söyledi.

"Örnek kuruluş"
Türkiye’de birçok kadın çalışanın aynı zamanda bir eş ve birer anne olduğunun altını çizen Özel Ata Sağlık Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, “İyi bir erkek çocuğu yetiştirerek iyi bir baba yetiştirirsiniz, iyi bir kız çocuğu yetiştirmek iyi bir aile yetiştirmektir. Kadının toplumdaki yeri bu yüzden çok önemlidir. Ata Sağlık ruhunu yaşattığımız kurumumuzda kadınlar ve erkekler, dayanışma ve işbirliği içerisinde çalışıyor. Hastanemizde kadın yöneticilerin sayısı, ülkemizin standartlarının çok üstünde. Kadın yöneticilerimiz, emekleri, çabaları ve azimleri sayesinde bu mevkilere geldiler. Kadının gücünün gösterilmesi açısından hastanemiz örnek bir kuruluştur” diye konuştu.

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