8 Ocak On Numara sonuçları: Büyük ikramiyeye 5 ortak çıktı!

8 Ocak On Numara sonuçları beli oldu. MPİ'nin ilan ettiği resmi sonuçlar şans oyunu müdavimlerini pek şaşırmadı. 44 haftadır devretmeyen On Numara'da yine devir olmadı hatta bu hafta büyük ikramiyeye 5 ortak çıktı. İkisi İstanbul'dan olmak üzere Edirne, Düzce ve Samsun'dan 5 On Numara talihlisi büyük ikramiyeyi paylaştılar. Ocak tarihli 805. hafta On Numara sonuçları...
Haftanın numaraları: 13, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 39, 42, 48, 55, 56, 62, 64, 66, 67, 73, 74 ve 79 olarak belirlendi.
On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 68 bin 993 lira 70'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu. Talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Kadıköy ve Bahçelievkler, Edirne ve Düzce'nin Merkez, son olarak Samsun'un İlkadım ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 672 lira 60'ar kuruş, 8 bilen bin 723 kişi 133 lira 75'er kuruş, 7 bilen 17 bin 498 kişi 25 lira 10'ar kuruş, 6 bilen 105 bin 74 kişi 4 lira 40'ar kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 215 bin 10 kişi ise 2 lira 75'er kuruş ikramiye kazandı.
Toplam 2 milyon 297 bin 766 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 780 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 614 lira 76 kuruş aktarıldı.
DAHA EN KADAR DEVRETMEDEN DEVAM EDECEK?
Süper Loto'nun uzun devir serilerine karşılık On Numara adeta devir nedir unutmak üzere. On Numara çekilişleri 45 haftadır büyük ikramiye dağıtıyor ve çoğunlukla da büyük ikramiye 1'den fazla kişinin oluyor. Şu durumda bir On Numara sonuçları açıklaması ancak devir olduğunda şaşırtıcı olabilir.
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