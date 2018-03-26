"8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri"

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.

Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Törenin, "ana-oğulun kanayan, iki yüreğin acısından doğduğunu" ifade eden Alışık, törene katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü"nü Ayla Kutlu'ya takdim eden Alışık, "Yaşamı, yaşamdaki tüm insanları, sorunları, mekanlarıyla ve en önemlisi değerleriyle bizlere aktaran ve yazarlığın kaynağı insandan ve özellikle kadından hiç uzaklaşmayan nice oyuna konu olabilecek bir yazardır." ifadesini kullandı.

- Ödüle layık görülen oyuncular

Gülşen Karakadıoğlu'nun başkan olduğu seçici kurulda, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Filiz Elmas, Yönetmen Akif Yeşilkaya, yönetmen ve oyuncu Mehmet Atay, Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, oyuncu Basri Albayrak, ve Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin yer aldı.