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"8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

"Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Gün Batımı" adlı oyundaki rolüyle Mehtap Öztepe, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "Şempanzeler" adlı oyundaki performansıyla Olcay Akın Kavuzlu layık görüldü

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri sahiplerini buldu.

Oyuncu Kerem Alışık, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık'a duyduğu özlemi dile getirdi.

Törenin, "ana-oğulun kanayan, iki yüreğin acısından doğduğunu" ifade eden Alışık, törene katılanlara teşekkür etti.

Daha sonra "Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Onur Ödülü"nü Ayla Kutlu'ya takdim eden Alışık, "Yaşamı, yaşamdaki tüm insanları, sorunları, mekanlarıyla ve en önemlisi değerleriyle bizlere aktaran ve yazarlığın kaynağı insandan ve özellikle kadından hiç uzaklaşmayan nice oyuna konu olabilecek bir yazardır." ifadesini kullandı.

- Ödüle layık görülen oyuncular

Gülşen Karakadıoğlu'nun başkan olduğu seçici kurulda, Prof. Dr. Deniz Bozer, Prof. Dr. Filiz Elmas, Yönetmen Akif Yeşilkaya, yönetmen ve oyuncu Mehmet Atay, Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, oyuncu Basri Albayrak, ve Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı İlker Çetin yer aldı.

Törende, "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne Ankara Devlet Tiyatrosundan "Gün Batımı" adlı oyundaki rolüyle Mehtap Öztepe, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne de Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Şempanzeler" oyunundaki performansıyla Olcay Akın Kavuzlu layık görüldü.

"Yardımcı rolde yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü", Ankara Devlet Tiyatrosu'dan "Anna Karenina" oyunundaki rolüyle Özden Gököz'ün, "Yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü" Cengiz Uzun'un oldu.

Komedi ve müzikal dalında "Yılın en başarılı kadın oyuncusu ödülü"ne Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Muhteşem Diva" isimli oyundaki performansıyla Miraç Eronat, "Yılın en başarılı erkek oyuncusu ödülü"ne de Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Radyo-yu Hümayun" oyunundaki rolüyle Serdar Kayaokay değer bulundu.

Aynı kategoride "Yılın en başarılı yardımcı kadın oyuncusu ödülü", Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan "Yedi Kocalı Hürmüz" oyundaki performansı dolayısıyla Demet Bölükbaşı'na, "Yardımcı erkek oyuncusu ödülü" ise "Muhteşem Diva" oyunundaki rolüyle Cevat Duman'a takdim edildi.

"8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri"

- "Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü"ne "Gün Batımı" adlı oyundaki rolüyle Mehtap Öztepe, "Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü"ne "Şempanzeler" adlı oyundaki performansıyla Olcay Akın Kavuzlu layık görüldü

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8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri

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