8 şehit verilen Kel Tepe gazisi Adanalı uzman çavuş o anları anlattı

TSK ve ÖSO’nun Raco beldesindeki bin 83 rakımlı tepeye yaptığı operasyonda teröristlerin saldırısında pusuya düşerek şehit olan askerlerden birini önce sırtında sonra da sedyede taşırken yaralanan Komando Uzman Çavuş Alper Çalın (24), şehit arkadaşının son sözünün "iyiyim" olduğunu söyleyerek, "İyileşince geri Afrin’e gideceğim" dedi. "Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, 10 gün önce İzmir Bornova’dan komandolar Afrin’e geçiş yaptı. 01 Mart Perşembe günü ise Afrin’de icra edilen operasyonlar esnasında Raco beldesinde bin 83 rakımlı Kel Tepeyi almak için TSK ve ÖSO birlikleri harekete geçti. Bu sırada tepede tünelden çıkan YPG’li teröristler, askere pusu kurarak ağır silahlarla ateş açınca yaşanan 10 saatlik çatışma sonunda 8 asker şehit olurken çok sayıda asker de yaralandı. Adana’nın Saimbeyli ilçesinden 3 yıllık komando Uzman Çavuş Alper Çalın (24), aynı çatışmada yaralanınca memleketine geldi. İki kardeşi olan gazi Çalın’ı, babası Savaş Çalın Rusya’da bir firmada kaynakçılık yaptığı için memleketinde annesi Fatma Çalın ve akrabaları karşıladı. Anne Çalın oğluna uzun uzun sarılarak hasret giderdi. Ayağından ve dizinden yaralı olan gazi Çalın arkadaşlarının kahramanca savaşarak şehit olduğunu söyledi.

"Şehidi önce sırtımda taşıdım sonra sedyede taşıdık"

Gazi Çalın, 1 Mart günü teröristlerin bin 83 rakımlı tepeden sürekli kendilerine taciz ateşinde bulunduğunu bu nedenle tepeyi almak için operasyon başlattıklarını belirterek, "Tepeyi almak için 100 komando ve özel harekat polisleriyle birlikte ilerledik. Tepeye yaklaştığımızda daha önceden yaptıkları tünelden çok sayıda terörist bize saldırmaya başladı. Keskin nişancılarda vardı çoğu arkadaşımızı bu keskin nişancılar şehit etti. Sayıları bizden çok fazlaydı, kullandıkları mühimmatlar da çok fazlaydı. Arkadaşlarımız kahramanca savaşarak üstünlüğü ele geçirmeye çalıştı. Uçaklar bombaladı ancak tünele bir şey olmadı. Yaklaşık 10 saat süren çatışmanın ardından üstünlük sağladık. Yaralıları önce sırtımızda sonra da sedye ile taşıdık" dedi.

"Son sözü ’ben iyiyim’ oldu"

Bu arada şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Ozan Gökçe’nin keskin nişancı tarafından sırtından vurulduğunu anlatan Çalın şunları kaydetti:

"Mustafa Ozan Gökte sırtından vurulunca önce ben sırtımda taşımaya başladım. Bu arada arazi çok dağlık ve çamur olduğu için benim ayağım kaydı ve dizim taşa gelince yaralandım. Taşımaya devam ettim ancak o çok ağır olduğu için daha sonra sedyeye koyup arkadaşlarla birlikte taşımaya başladık. Bu arada çatışma hala devam ediyordu. Arkadaşlarımız kahramanca çatışıyordu. Mustafa Ozan Gökçe’ye ben sürekli soru soruyordum, o da sürekli ’iyiyim’ diyordu ancak sırtından mermi yediği için bir süre sonra kan kaybından şehit oldu, nefesi kesildi. Şehit olanlar aslanlar gibi kahramanca savaştılar, kimse kaçıp taşın arkasına saklanmadı. Herkes aslan gibi savaştı ve aslan gibi şehit oldu. Allah hepsini Peygamber efendimize komşu eylesin."