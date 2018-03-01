"8. Uluslararası Cidde Turizm ve Seyahat Fuarı" başladı

CİDDE (AA) - Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde organize edilen "8. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı" törenle başladı.

Fuarın açılış töreninde, Suudi Arabistanlı Prens Abdülaziz bin Faysal bin Abdülmecid'in yanı sıra Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ile diğer birçok yetkili hazır bulundu.

Prens Abdülmecid, dünyanın 30 ülkesinden gerçekleşen katılım sonucu bu etkinliğin önemini daha da fark ettiklerini dile getirerek, 8. Uluslararası Cidde Seyahat ve Turizm Fuarı'nın ülkesinin yeni vizyonu doğrultusundaki dönüşüm sürecinin başlangıç noktası sayıldığına vurgu yaptı.

Trabzon, Bursa, Samsun, Antalya, Elazığ gibi illerin tanıtıldığı stantlara, Suudi Arabistan vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında turizme yönelik açılım doğrultusunda düzenlenen ve üç gün sürecek fuarda, Türkiye'nin bazı illerinden birçok kalkınma ajansı, turizm ve seyahat acentesinin yanı sıra yaklaşık 30 ülkeden 200 katılımcı yer alıyor.