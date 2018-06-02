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8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 00:17 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin "zorlu yolculuğu" güzel görüntüler oluşturdu - Festival kapsamında sanatçı Mustafa Ceceli konser verdi

Van'ın Erciş ilçesinde "8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin "zorlu yolculuğunu" görmek isteyen vatandaşlar, Erciş-Van karayolunun 10. kilometresindeki Balık Bendi mevkisinde toplandı.

Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Doğa Gözcüleri Derneği ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği festivalde, inci kefallerinin engelleri aşması ilgiyle izlendi.

Sanatçı Mustafa Ceceli festivalde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, festivalde yaptığı konuşmada, inci kefalinin muhteşem bir doğa olayı sergilediğini söyledi.

Erciş'te ve Van Gölü'nün diğer havzalarında inci kefalinin zorlu yolculuğunun başladığını anlatan Zorluoğlu, "Bu yıl ramazan ayına denk gelen şenlik ayrı bir güzellik oldu. Ramazan ayının bereketi ve huzuru buraya sinmiş, ben bunu hissedebiliyorum." dedi.

Van Gölü için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve başladığımız günden bu yana çevre düzenine ve doğal yaşamın korunmasına özen gösterdik. Atık su arıtma tesisimizin temelini attık. Van Gölü'nün en büyük kirleticisi olan Tuşba, Edremit ve İpekyolu kanalizasyonlarının ileri biyolojik arıtma tesisini yapmaya başladık. Bizim bu çalışmalarımız Van Gölü'nün temiz kalması ve inci kefalinin neslini devam ettirmesi içindir."

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise festivalin amacının inci kefalinin korunmasına dikkat çekmek olduğunu, bu balığı tüm Türkiye'ye tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Festival 3 Haziran'da sona erecek.

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Erciş Kaymakamlığı İnci Kefali Göçü Murat Zorluoğlu mustafa ceceli Van Valiliği

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