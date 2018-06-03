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8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 16:23 | Son Güncelleme

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin "zorlu yolculuğunu" su altı çekimleriyle kayıt altına alınıyor - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar: - "Amacımız inci kefalini korumak ve bütün Türkiye'ye tanıtmak. Bunun için hem yetkililer hem de bölge halkı olarak mücadele ediyoruz"

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde olduğu için 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde avlanması yasaklanan inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu su altı çekimleriyle kayıt altına alınıyor.

Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Doğa Gözcüleri Derneği ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği "8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" renkli görüntülere sahne oluyor.

Yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, engelleri uçarak aşan inci kefalinin "zorlu yolculuğuna" tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, Erciş-Van karayolunun 10. kilometresindeki Balık Bendi'ne akın ediyor.

Vatandaşlar, suyun üstünde balıkların oluşturduğu eşsiz görüntünün fotoğraflarını çekerken, Su Altı Yönetmeni Tahsin Ceylan ile ekibi de su altı çekimleriyle balıkların tatlı sulara yolculuğunu kaydediyor.

Balık bendinde yapılan su altı çekimlerine katılan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Ceylan ve dalış ekibiyle göçün yoğun olduğu alana inerek, inci kefalinin yolculuğunu daha yakından izleme imkanı buldu.

İlk defa böyle bir deneyim yaşadığını belirten Yaşar, inci kefali göçünü bu kadar yakından izlemenin heyecan verici olduğunu söyledi.

Festivalin geçen yıllara göre daha renkli geçtiğini, vatandaşların daha yoğun ilgi gösterdiğini bildiren Yaşar, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 30 bin vatandaşımız festivalimize iştirak etti. Tabii bu yaptığımız festivaller inci kefalinin adını her sene daha fazla duyurmamıza ve inci kefalini daha fazla tanıtmamıza vesile oluyor. Bu yıl yaptığımız festivale 50 binden fazla vatandaşın gelmesi bunun bir kanıtıdır. Amacımız inci kefalini korumak ve bütün Türkiye'ye tanıtmak. Bunun için hem yetkililer hem de bölge halkı olarak mücadele ediyoruz. Sürekli inci kefalinin su üstü göçünü izliyorduk. Dalış ekibinin burada olmasını fırsat bilerek su altındaki doğal yaşam alanını izleme, göçe tanıklık etmek istedim. Gerçekten muazzam bir olay. Herkesin gelip bu güzel doğa olayını yerinde izlemesini tavsiye ederim."

İnci kefali göçünü izlemek için İzmir'den gelen vatandaşlardan Seval Özüsakız ise, "Balıkların göçünü gördüğümde gerçekten mucizevi bir olay olduğuna kanaat ettim. İyi ki gelmişim. Daha önce gezdiğim batı illerine nazaran doğa ile daha fazla içi içe olan bir yer. Buraların doğal yaşam alanlarının mutlaka görülmesi gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Bu doğa olayını bir tek burada görebiliyoruz. Göçün kayıt altına alınması da çok güzel bir şey. Benim anlatmamla olacak bir durum değil herkesin gelip görmesini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Eren Özgönül ise, Ankara'dan balık göçünü izlemek için geldiğini belirterek balıklarla martıların sunduğu bu doğal güzelliğin mutlaka korunması ve bütün Türkiye'ye tanıtılması gerektiğinin altını çizdi.

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