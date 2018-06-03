8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

Van TSO Başkanı Necdet Takva, burada yaptığı açıklamada, inci kefalinin "kutsal yolculuğuna" şahitlik etmek, dünyanın ilgisini bu muhteşem doğa olayına çekmek üzere her yıl Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle festivale gelip, farkındalığı üst düzeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Dünyada sadece somonların ve ince kefalinin dünya insanlığına yaşattığı mucizevi doğa olayına şahitlik ettiklerini anlatan Takva, şöyle konuştu:

"Burada kaçak avcılığın önüne geçmek, milyonlarca yıldır süregelen bu sürece saygı duymak, saygıyla eğilmek üzere buradayız. Farkındalığı en üst düzeye çıkarıp, bu avlanma yasağı dönemindeki avcılığın aslında avlanma olmadığını cinayet olduğunu vurgulamak üzere, meclis üyelerimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Dünyanın başka yerinde olmayan bu doğal mucizeyi görmek üzere bütün dünyayı Van'a davet ediyoruz. Onlara ev sahipliği yapmaya hazırız. Burada sadece martıların ve diğer canlıların genel döngüsüne saygı gösterebiliriz. Ama insanların buna müdahalesinin günah olduğu vurgusunu da yapmak istiyorum. Avlamayalım, saygı duyalım, koruyalım. Canlıların bu kutsal görevi milyonlarca yıldır devam ediyor."

Van Gölü Aktivisti Erdoğan Özel ise son zamanlarda yaptıkları çalışmalarla bu döngünün sahiplenildiğini kaydederek, "Van Gölü'nün bir bütün olarak, tarihi, kültürü, içindeki yaşamıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Bu bizim değerimizdir. 14 bin insan buradan geçimini sağlıyor. Diyoruz ki 3 ay boyunca avlamayalım. Van Gölü herkesin zenginliğidir. Biz bunu 3 ay korursak ekonomiye ve turizme katkısı çok büyük olacak. Dünyada sadece burada bu olay var. Buna çok dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlardan Yusuf Konak da "Balık Van'ın bir güzelliğidir. Özellikle kaçak avlananlara da sesleniyorum. Bu güzelliğe bakın ve balıklara kıymayın." dedi.

Kaçak avlanmayı önlemek ve duyarlılık oluşturmak için etkinliğe katılan vatandaşlardan Sibel Karaman, dünyanın başka bir yerinde olmayan bu güzelliğin korunması gerektiğinin altını çizdi.

