HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

Van Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu üyeleri, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin "zorlu yolculuğunu" tanıtmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla balık bendine gezi düzenledi - Van TSO Başkanı Necdet Takva: - "Dünyanın başka yerinde olmayan bu doğal mucizeyi görmek üzere bütün dünyayı Van'a davet ediyoruz. Onlara ev sahipliği yapmaya hazırız"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) yönetim kurulu üyeleri, üreme döneminde tatlı sulara göç eden İnci kefalinin "zorlu yolculuğunu" tanıtmak amacıyla etkinlik düzenledi.

Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Doğa Gözcüleri Derneği ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığının düzenlediği "8. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" devam ediyor.

VAN TSO yönetim kurulu üyeleri ile Van Gölü Aktivistleri, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde tatlı sulara akın eden inci kefali konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Erciş-Van karayolunun 10. kilometresindeki Balık bendinde bir araya geldi.

Dünyada başka örneği olmayan bu güzelliği dünyaya tanıtmak isteyen Van TSO yönetim kurulu üyeleri ile Van Gölü Aktivistleri, balık bendinde balıkların suyun tersine yüzmesini, engelleri uçarak aşmasını izledi.

Van TSO Başkanı Necdet Takva, burada yaptığı açıklamada, inci kefalinin "kutsal yolculuğuna" şahitlik etmek, dünyanın ilgisini bu muhteşem doğa olayına çekmek üzere her yıl Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak, yönetim kurulu ve meclis üyeleriyle festivale gelip, farkındalığı üst düzeye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Dünyada sadece somonların ve ince kefalinin dünya insanlığına yaşattığı mucizevi doğa olayına şahitlik ettiklerini anlatan Takva, şöyle konuştu:

"Burada kaçak avcılığın önüne geçmek, milyonlarca yıldır süregelen bu sürece saygı duymak, saygıyla eğilmek üzere buradayız. Farkındalığı en üst düzeye çıkarıp, bu avlanma yasağı dönemindeki avcılığın aslında avlanma olmadığını cinayet olduğunu vurgulamak üzere, meclis üyelerimizle bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Dünyanın başka yerinde olmayan bu doğal mucizeyi görmek üzere bütün dünyayı Van'a davet ediyoruz. Onlara ev sahipliği yapmaya hazırız. Burada sadece martıların ve diğer canlıların genel döngüsüne saygı gösterebiliriz. Ama insanların buna müdahalesinin günah olduğu vurgusunu da yapmak istiyorum. Avlamayalım, saygı duyalım, koruyalım. Canlıların bu kutsal görevi milyonlarca yıldır devam ediyor."

Van Gölü Aktivisti Erdoğan Özel ise son zamanlarda yaptıkları çalışmalarla bu döngünün sahiplenildiğini kaydederek, "Van Gölü'nün bir bütün olarak, tarihi, kültürü, içindeki yaşamıyla değerlendirilmesini istiyoruz. Bu bizim değerimizdir. 14 bin insan buradan geçimini sağlıyor. Diyoruz ki 3 ay boyunca avlamayalım. Van Gölü herkesin zenginliğidir. Biz bunu 3 ay korursak ekonomiye ve turizme katkısı çok büyük olacak. Dünyada sadece burada bu olay var. Buna çok dikkat etmemiz lazım." diye konuştu.

Balık göçünü izlemeye gelen vatandaşlardan Yusuf Konak da "Balık Van'ın bir güzelliğidir. Özellikle kaçak avlananlara da sesleniyorum. Bu güzelliğe bakın ve balıklara kıymayın." dedi.

Kaçak avlanmayı önlemek ve duyarlılık oluşturmak için etkinliğe katılan vatandaşlardan Sibel Karaman, dünyanın başka bir yerinde olmayan bu güzelliğin korunması gerektiğinin altını çizdi.

PARTNERİngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...İngiliz anahtarını kolaya batırdı! Sonuç inanılmaz...
Bakan Demincan: 2023'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağızBakan Demincan: 2023'te pratisyen hekim arkadaşlardan zorunlu hizmeti kaldıracağız
Hakkari'den acı haber! 3 asker şehitHakkari'den acı haber! 3 asker şehit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inci kefali Van Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva Van TSO

En Çok Okunan Haberler

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş: AK Parti'nin seçimi kaybedeceği netleşti

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

LGS soruları sızdırıldı mı? Oyuncu Hakan Yılmaz paylaştı

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Adem-Turabi kavgasında yeni gelişme: Acun’un önünde teklif etti! Her şey serbest

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

Fenerbahçe'nin 37. başkanı Ali Koç seçildi!

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Ahmet Hakan'dan Nagehan Alçı için flaş 'Bank Asya' iddiası

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş'ten Temel Karamollaoğlu’na destek

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Muharrem İnce'den Adıyaman mitingine damga vuran hareket! Fotoğraf çekmek isteyen vatandaşı ittirdi!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

Şehir hastaneleri haberi olayında yeni gelişme! Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan FOX TV'ye kötü haber!

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

İYİ Partili yöneticinin oğlu şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Ömer Turan'dan Ali Koç göndermeli yeni La Casa de Papel yorumu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Bedelli askerlik için kritik Bakanlar Kurulu

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

Manisa'da Sırrı Sakık’ın mitingi öncesi HDP'liler ile vatandaşlar arasında kavga!

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

İBB Başkanı Mevlüt Uysal açıkladı: Atatürk Havalimanı dışında İstanbul'a 5 'Millet Bahçesi' daha

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS puan hesaplama nasıl yapılır? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.