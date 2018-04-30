8. Uluslararası Malatya Film Festivali'ne doğru

Malatya Büyükşehir Belediyesince, 9-15 Kasım'da düzenlenecek "8. Malatya Uluslararası Film Festivali" kapsamında yeni ödüller verilecek.

Festivalin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, sinemaseverleri sekizinci kez bir araya getirecek festival, çeşitli sürpriz ve yeniliklere ev sahipliği yapacak.

Ulusal sinemaya katkı amacıyla bir dizi yeniliğin hayata geçirileceği festivalde verilen ödüllere yenileri eklendi. Türk sinemasına katkı amacıyla bu yıl ilk kez verilecek ödüller, ustaların emeğini selamlarken genç kuşak sinemacılara da büyük heyecan yaşatacak.

Malatya Uluslararası Film Festivali'nde, cesur ve yenilikçi tavrını hemen her filminde sürdüren ve tecrübeleriyle kendisinden sonraki kuşaklara ilham kaynağı olan sinemanın büyük ustası Lütfi Akad anısına bu yıldan itibaren ödül verilmeye başlanacak.

"En İyi İlk Film" dalındaki ödül, jüri tarafından yarışmaya katılanlar arasından seçilecek ilk filmlerden birine verilecek.

Bu yıl festival kapsamında verilmeye başlanacak diğer bir ödül ise 2009-2012 yıllarında Malatya Valiliği görevinde bulunan ve bu süreçte festivalin de kuruculuğunu üstlenen Prof. Dr. Ulvi Saran adına takdim edilecek. Festival Onursal Başkanı ve Malatya Valisi Ali Kaban'ın inisiyatifinde oluşturulan ödül, festivalde yarışacak filmler arasından seçilerek "Jüri Özel Ödülü" bağlamında verilecek.

Festivalin bu yılki ödüllerinden "Film-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü" de Film Yönetmenleri Derneğinin üç kişilik jürisi tarafından seçilecek yönetmene takdim edilecek.

Yine bu yılki yenilikler arasında bulunan "Türk Sinemasına Katkı Ödülleri", Türkiye'de ulusal sinemanın gelişmesinde önemli katkıları olan kişi ve kurumlara verilecek.

