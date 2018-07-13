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8. Uluslararası Manavgat Motosiklet Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 01:02 | Son Güncelleme

Festival kapsamında dünyaca ünlü motosiklet şovmeni Troger Mokus gösteri sundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 8. Uluslararası Motosiklet Festivali'nde ünlü motosiklet şovmeni Troger Mokus, 4 ayrı motosikletle gösteri sundu.

Manavgat Belediyesinin düzenlediği festivalin ikinci gününde, Mokus'un motosikletle sunacağı gösterisinde kaza yaşanmaması için güvenlik önlemi alındı.

Mokus'un motosikletle pist alanında daire çizmesi, motosiklet üzerinde gitar çalması, motosiklet üzerinde merdiven kurması ve titanik hareketi yapması ilgiyle izlendi. Ünlü motosikletçi, yaptığı birbirinden ilginç ve tehlikeli hareketlerle adeta nefesleri kesti.

Motosiklet gösterisinin ardından sahne alan Haluk Levent, yaklaşık 2 saat boyunca izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.

Festivale Türkiye, Sırbistan, Bulgaristan Danimarka, Almanya ve İsveç’ten 120 motosiklet kulübünden yaklaşık 5 bin motosiklet tutkunu katılıyor. Çeşitli yarışma, gösteri ve konserlerin düzenlendiği festival 14 Temmuz Cumartesi sona erecek.

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Antalya Manavgat motosiklet festivali motosiklet şovmeni Troger Mokus

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