8. Uluslararası Nevruz Şenlikleri Nazilli’yi renklendirdi

Aydın’ın Nazilli İlçesinde düzenlenen Nazilli Belediyesi 8. Uluslararası Nevruz Şenlikleri büyük ilgi gördü. Şenliklere katılan konuk ülkelerin halk oyunları ekiplerinin yanısıra yerli ekiplerin gösterileri de beğeni ile izlendi.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen, barış, kardeşlik, dostluk mesajlarının da anlam kazandığı bir gün olan Nevruz Bayramı kutlamalarının sekizincisini düzenlenen Nazilli’deki kutlamalar, Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs’ın da halk oyunları ekiplerinin katılımı ile renklendi.

Çelenk koyma töreninin ardından kortej yürüyüşü ile başlayan kutlamalar belediye meydanında nevruz ateşinin yakılması, nevruz duası, nevruz sepetlerinin takdimi, protokol konuşmaları ve gösterilerle devam etti.

“Nevruz bayramımız kutlu olsun”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, yaptığı konuşmada, “Binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini; ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan, köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak, yüzyılları aşarak bugünlere ulaşan nevruz bayramımız kutlu olsun. Nevruz; binlerce yıllık tarihi sürecin köklü bir mirasıdır ve aynı zamanda bizim için bir iftihar vesilesidir. Türk’ün bahar bayramı olan nevruz; milli doğruluşun, yeniden doğuşun simgesidir. Bugün büyük bir coşku ve önem arz etmektedir. Çünkü Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Toprağın uyanıp, nimetlerini sunduğu, gece ile gündüzün eşitlendiği, doğanın canlandığı, dostluğun pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği nevruz bayramına hep birlikte, sizlerle iştirak etmekten dolayı bahtiyarım. Nazilli Belediyesi Başkanı olarak seçildiğimiz günden beri Nevruzu Türkün bayramı olduğunu, Türkün Orta Asya’dan çıkışını, baharın müjdelendiğinin, birlik ve beraberliğin, kaynaşmanın olduğunu, vatanın ve bayrak sevgisinin önemini arz etmek için kutladığımız bir bayram şeklinde oluyor. Allah birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın" diye konuştu.

“Türk dünyasının ortak bir bayramı”

Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük de konuşmasında, “Nevruz, Türk dünyasının ortak bir bayramı. Türk boylarının ortak bayramı olan Nevruzda Türk Dünyasına huzur ve barış diliyorum" dedi.

Belediye meydanı şenlendi

Belediye Meydanında yapılan Nevruz şenliklerine, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Konuk belediye başkanları, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Daire Müdürleri, konuk ülkelerin temsilcileri ve halk oyunları ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Nevruz duasının ardından Nevruz Bayramı kutlamalarına nevruz ateşinin yakılması ile başlandı. Yakılan ateşin üzerinden tüm protokol üyelerinin atlamasından sonra, örs dövüldü. Bolluk ve bereketin simgesi olan Nevruz sepetini Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Kaymakam İbrahim Küçük’e takdim etti.

Protokol üyeleri geleneksel olarak günümüze dek süregelen boyalı yumurtaları tokuşturdu. Öğrenciler tarafından Nevruz şiirlerinin okunmasının ardından yerli ve yabancı halk oyunları gösterileri ile kutlamalar son buldu.