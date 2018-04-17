8 yaşında ilk sergisini açtı

Irmak Gülümser Gürkan (8), 3 yıldır amotör olarak yaptığı çalışmalardan seçtiği 33 eserden oluşan karma sergisini açtı.
8 yaşındaki Irmak Gülümser Gürkan’ın 20 adet seramik ve 13 adet resimden oluşan eserlerinin bulunduğu sergi, özel bir okulun sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İzmir doğumlu amotör sanatçı Irmak Gülümser Gürkan, seramik ve resim çalışmalarını iki özel atölyede yürütüyor.
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