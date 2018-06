8 yaşındaki Eylül, 5 gündür aranıyor -3

TUTUKLANAN U.K.'YA BU YIL İŞ VERMEMİŞ

Bu arada tutuklanan U.K. ile baba İbrahim Yağlıkara arasında ki en son görüşmenin Eylül'ün kaybolduğu gün yapıldığı ortaya çıktı. Baba İbrahim Yağlıkara, şöyle konuştu:

" İşleri zamanında teslim etmediği için. geçen sene U.K.'ya zirai sulama işi vermedim. Onu da bu yıl başka bir arkadaşa verdim. U.K., bu yıl iş istedi vermedim. Cuma günü beni sabah 09.00'da aradı. 'Kime verdin' dedi, 'başka bir arkadaşa verdim' dedim. 'İyi' dedi, kapattı. Cuma'dan çıktıktan sonra kızımın kaybolduğunu öğrendim. U.K. tutuklanmış. İfadesinde, 'bilgim yok' demiş" dedi.

Hayırlı bir haber beklediklerini söyleyen İbrahim Yağlıkara, "Şu an aramalar devam ediyor. Bizim ciğerlerimizi yaktılar, bu caniler kimse bir an evvel yakalanıp evladımızın bize gelmesini istiyoruz. Yavrumuza kavuşmamızı istiyoruz. Çünkü ailemiz perişan oldu. Şu an ciğerimiz yanıyor, başkalarının ciğeri yanmasın" diye konuştu.

DÜĞÜNDE Kİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada kaybolan Eylül Yağlıkara'nın görüntüleri ortaya çıktı. Eylül'ün geçtiğimiz yıl Bursa'da bir akrabasının düğününe ailesi ile birlikte katıldığı ve burada oynadığı oyun babası tarafından kaydedildi. Talihsiz kızın bu görüntüleri izleyenlerin yüreklerini dağladı.