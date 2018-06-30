8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi

Ankara Valisi Ercan Topaca, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve dün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili olarak, "Şu an itibariyle 1 tutuklu, 4 de gözaltında olan şahıs var. Bunların sorgulaması devam ediyor, ifadelerini alıyoruz." dedi. Topaca, Eylül Yağlıkara'nın Uzunbeyli Mahallesi'nde defnedilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ölüm nedeninin tam anlaşılması ve tespiti için Adli Tıp Kurumu'nda birtakım tetkikler yapılacağını belirten Topaca, bunların çok çabuk yapılabilen tetkikler olmadığını, biraz zaman alabileceğini söyledi. Topaca, failin aşağı yukarı belli olduğunu, çocuğun kimliğinin de yüzde yüz tespit edildiğini bildirdi. Bu işlemlerin hukuken belli bir gizlilik içerisinde yürüdüğünü, soruşturmayı olumsuz etkilemesi endişesiyle çok fazla ayrıntıya girmediklerini ifade eden Topaca, "Şu an itibariyle 1 tutuklu, 4 de gözaltında olan şahıs var. Bunların sorgulaması devam ediyor, ifadelerini alıyoruz. Muhtemeldir ki başka bu olayı gören, bilen, bir şekilde dolaylı da olsa bilgisi olanlar çıkabilir. Onların da bilgisini aldıktan sonra savcılığımız iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderecektir. Bu işin biz de takipçisi olacağız." diye konuştu.

Kamuoyunun bu canice olaydan olumsuz etkilendiğini dile getiren Topaca, faillerin hak ettiği cezayı çekmesi konusunda bir beklenti olduğunu aktardı. Topaca, "Tüm vatandaşlarımızın, ailesinin, yakınlarının, devletimize güvenmelerini, faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağını, hukuk nezdinde ne gerekiyorsa yapılacağını bir kez daha ifade etmek istiyorum. Biz de kaymakamımız, başsavcımız, emniyetimiz, jandarmamız, bu olayın takipçisi yürütücüsü olarak bu olayın sonuçlanması için gereken her türlü tedbiri alacağız." ifadelerini kullandı. - "Daha o noktaya gelmedik" Vali Topaca daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Zanlı suçunu itiraf etti mi?" sorusu üzerine Topaca, "Hayır, daha o noktaya gelmedik. Şu an tutuklu, cezaevinde biliyorsunuz. O adli bir kısmıdır. İlerleyen günlerde adli soruşturma teknikleri itibarıyla deliler toplanacaktır, savcımızın takdirinde olan bir husustur. İleriki sorgulamalarda daha teknik ve somut deliller ortaya çıktıktan sonra onlar sorulacaktır. O aşamaya henüz gelmiş değiliz." dedi.

"İlk bilgiler tek başına mı işlediği yönünde yoksa yardım aldığı kişiler var mı?" sorusuna karşılık Topaca, "İlk gördüğümüz kadarıyla münferit gibi gözükmekle birlikte yardım da olabilir. İlişkili olduğunu düşündüğümüz kişiler var. En azından bilgisi olan kişiler olduğunu düşünüyoruz ama hukuken kesin bir delil olmadıkça da şu suçlu, bu suçsuz demeyi doğru bulmuyorum. 4 kişi gözaltında. Onların ilgileri, ihmalleri veya bu olaya katkıları varsa bu olayı araştırıyoruz." ifadelerini kullandı. Topaca, "Ölüm şekli konusunda detay paylaşabilir misiniz?" sorusuna ise "Adli tıp raporu ortaya çıkmadı henüz ama yavrumuzun çok acı bir şekilde boğularak öldürüldüğünü tahmin ediyoruz; cesedin çıkarıldığı andaki şekline baktığımız zaman. Ben bunun uzmanı değilim ama arkadaşlarla görüştük, boğarak öldürme ihtimalinin yüksek olduğunu tahmin ediyoruz." yanıtını verdi. Cinsel istismar olup olmadığı sorusu üzerine de Topaca, "Hayır, o konuda şu an hiçbir şey diyemiyoruz. Bugün alınan numuneler, tıbbi incelemeler yapılmadan o yönde bir tespitimiz henüz yok. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez, kesin var olduğu anlamına da gelmez. Onu şu an söylememiz doğru değil. Alınan numunelerin sonucunu beklemek gerekiyor." dedi.

Bir bavuldan bahsedildiğinin belirtilmesi üzerine Topaca, bunun doğru olmadığını, kimsenin kamuoyunu yanlış yönlendirmemesi gerektiğini söyledi. - "Asılsız bilgilerin yayılmasını istemiyoruz" Belli aralıklarla bu konuda en doğru, sağlıklı bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını belirten Topaca, şunları kaydetti: "Üzerinde çalıştığımız bir araç var, araçta çıkan aldığımız bazı numuneler var, yavrumuzun gömüldüğü direğin olduğu noktada tespit ettiğimiz bazı hususlar var, aracın teker izi var, onu eşleştirdik, kesin olarak söyleyebileceğimiz, gömleğindeki kılın DNA testinde eşleşmesi, teknik olarak bunlar var. Onun dışında bavul, başka şahıslar gibi kamuoyuna asılsız bilgilerin yayılmasını istemiyoruz. Bu soruşturmayı da olumsuz etkiler, kamuoyunu da olumsuz etkiler. Bizim şu an itibarıyla tespit ettiğimiz, kamuoyuna söyleyebileceğimiz bunlar. Bunun dışında söylenenlere, Cumhuriyet Başsavcılığımızdan ya da bizden açıklama yapılmamışsa itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz." Vali Topaca'ya son olarak, "Neden sorusu aslında yanıt bekliyor. Elektrik ustası olduğu söyleniyor, daha önce Eylül'ün babasının bir işini yapmış, sonra babası iş vermemiş gibi iddialar var. Paylaşabileceğiniz bir detay var mı?" sorusu yöneltildi.