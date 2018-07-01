SİİRT (AA) - Siirt'te aralarında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu bir grup, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi nedeniyle protesto düzenlendi.

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Aile Destek Merkezleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Güres Caddesi'ndeki Sancaklar İlkokulu önünde temsili tabut taşıdı, oyuncak bebekleri yere bırakarak Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

"İdam isteriz" sloganı atan ve Eylül'ün fotoğraflarını göğüslerine asan grup, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken hukuki adımların atılmasını istedi.

Bu arada bazı küçük kız çocuklarının da yere bırakılan oyuncak bebeklerle oynadığı görüldü.

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu vahşetin özrünün olmadığını belirtti.

Temsili tabut ve oyuncak bebeklerle bir araya geldiklerini ifade eden Temiz, şunları kaydetti: