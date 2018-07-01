HABER

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 20:00 | Son Güncelleme

Siirt'te bir grup, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesini protesto etti - AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz: - "Bu saatten sonra idamın gündeme gelmesini bekliyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızdan çocuk katillerine idamı istiyoruz"

SİİRT (AA) - Siirt'te aralarında bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu bir grup, Polatlı'da 22 Haziran'da kaybolan ve önceki gün cesedi bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesi nedeniyle protesto düzenlendi.

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanlığı üyeleri, Aile Destek Merkezleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, Güres Caddesi'ndeki Sancaklar İlkokulu önünde temsili tabut taşıdı, oyuncak bebekleri yere bırakarak Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine tepki gösterdi.

"İdam isteriz" sloganı atan ve Eylül'ün fotoğraflarını göğüslerine asan grup, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gereken hukuki adımların atılmasını istedi.

Bu arada bazı küçük kız çocuklarının da yere bırakılan oyuncak bebeklerle oynadığı görüldü.

AK Parti Siirt Kadın Kolları Başkanı Nurten Temiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu vahşetin özrünün olmadığını belirtti.

Temsili tabut ve oyuncak bebeklerle bir araya geldiklerini ifade eden Temiz, şunları kaydetti:

"Eylül bebeğimizin sesi olmaya geldik. Bu saatten sonra idamın gündeme gelmesini bekliyoruz. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızdan çocuk katillerine idamı istiyoruz. Bugün her birimiz evdeki oyuncak bebeklerimizi getirdik. Çocuklarımızın oyun oynayacağı çağda bu şekilde vahşice hayattan koparılmasına sessiz kalmayacağız."

Temiz, olayın takipçisi olacaklarını ve Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılması için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

Gösteriye katılan vatandaşlar da konuşmalarıyla tepkilerini dile getirirken, grup Eylül için dua ettikten sonra dağıldı.

PARTNERBizim ailede pantolonu annem giyerdiBizim ailede pantolonu annem giyerdi
Sivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacakSivas'ta '2 Temmuz'un 25'inci yılı anılacak
Kabotaj Bayramı Antalya'da kutlandıKabotaj Bayramı Antalya'da kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eylül Yağlıkara protesto Siirt

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

İstanbul Esenler'de sınava giren Görkem Varlık'ın YKS'nin ardından söyledikleri herkesi şaşırttı

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

1 gün önce tanıştığı adamla ilişkiye girerken hayatını kaybetti

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

YKS 2018 sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı'ndan son dakika YKS açıklaması

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Boşanmak Emina Jahovic'e yaramadı

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

Adriana Lima; makyajsız ve iç çamaşırlı…

İlginizi Çekebilir

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Türkiye'yi yasa boğan Eylül cinayetinde kahreden detaylar! Zanlıda 'Pedofili' bulguları

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ankara Valisi Ercan Topaca'dan, öldürülen küçük Eylül'le ilgili açıklama: Çok acı şekilde boğarak öldürmüşler

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı! PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Oğuzhan Uğur, Babala Tv'ye Muharrem İnce'nin neden katılmadığını anlattı: Bu işin içinde bir b.kluk var

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Şok iddia! 'Muharrem İnce 24 Haziran gecesi gerçekten kaçırıldı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

12 Haziran'da silah kazasında yaralanan askerimiz şehit oldu

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı!

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Diyarbakırlı türkücü Gökmen Ürü için gözaltı kararı! Sözlerini Enes Kanter yazmış

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

İsmail Küçükkaya'dan 'Muharrem İnce' isyanı: Linç ediliyorum

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

Unutulduğu araçta cansız bedeni bulunan Güneş Bulut'un ailesinin ifadesi ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.