8 yaşındaki kıza 'cinsel taciz' davası: Mahkemeler uyuşmazlık yaşadı, anne şikayetini geri çekti, dava düştü

Serpil KIRKESER İstanbul DHA - KAĞITHANE'de 8 yaşındaki kız çocuğuna okul önünde cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş V.E. (25)'nin yargılandığı davada, mahkemeler "Çocuğa karşı cinsel istismar" ve "Cinsel taciz" maddeleri arasında uyuşmazlık yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi suçun "Cinsel taciz" olduğu belirterek dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Dava devam ederken küçük kızın annesi şikayetinden vazgeçti. Bunun üzerine mahkeme heyeti, "Cinsel taciz" suçunun kovuşturmasının şikayete tabi suçlardan olduğunu belirterek davanın düşürülmesine karar verdi. İDDİANAMEDE 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 18 Mayıs 2017, şüpheli V.E. bir şirketten kiraladığı aracı yol kenarına park ederek okula girmek üzere kaldırımda ilerleyen 8 yaşındaki E.D.'ye "Bakar mısın?" diye seslendi ve yanına çağırdı. V.E. burada E.D.'ye cinsel organını gösterdi. Savcılık "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan V.E. hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. UZMAN ÇAVUŞ OLAN SANIK: OKUL ÇIKIŞI ETRAF CIVIL CIVILDI İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 21 Haziran 2017'de görülen ilk duruşmada ifade veren sanık V.E. jandarma uzman çavuş olduğunu belirterek, "Olay gününü kapsayacak şekilde 3 günlüğüne araç kiraladım ve gezdim. Sonra Kağıthane'ye geldim aracı park ettim. Anneannemi kaybettiğim için üzgündüm. Enerji içeceği içitim. Bir arkadaşımı aradım, ulaşamadım. Okul çıkışı etraf cıvıl cıvıldı. Mağdur ile konuşmadım, çağırmadım. Kendisine cinsel organımı göstermedim. 18 Temmuz'da bir saldırıya uğramıştım. Saldırı sonrasında cinsel organımın sol tarafına darbe aldım. O bölgede yoğun kızarıklık ve kaşıntı sorunu artarak devam etti. Utandığım için doktora gidemedim. Bu kaşıntı sorunum nedeniyle arabada park halinde oturmaktayken eğer cinsel organımı kaşımışsam bu mağdur çocuk tarafından görülüp yanlış anlaşılmışsa bunu bilemiyorum. Bu sıkıntım devam ettiğinden doktor raporu almak istiyorum" dediği öğrenildi. MAĞDUR OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI Pedagog eşliğinde konuşan küçük kız ise olay günü yaşadıklarını anlatarak, "Okula gitmek üzere evden çıktım. Evim yakın yalnız gidiyordum. Bir müddet gittim. Bir arabanın içinden bir adam bana seslendi. Bu adam arabanın içinde oturmuş pantolonunu indirmiş olduğunu gördüm. Korktum, kaçtım. Arkadaşımın halası vardı, durumu ona söyledim" şeklinde konuştu. DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ Sanık hakkında "cinsel taciz" suçundan dava açıldığını hatırlatan İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 103-1 maddesinde (Çocukların cinsel istismarı) "15 yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış cinsel istismar olarak edilir" şeklindeki bir düzenleme olduğunu kararında belirtti. İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçun "Çocuğa karşı cinsel istismar" suçu kapsamında kalma ihtimali bulunduğundan dosyayı İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi de eylemin "Cinsel taciz" aşamasında kaldığını belirterek itirazda bulundu. İki mahkeme arasında yaşanan uyuşmazlık nedeniyle dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi gönderildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de davaya İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bakmakla görevli olduğuna hükmetti. DAVA DÜŞTÜ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararının ardından İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen karar duruşması görüldü. Duruşmada sanık V.E., taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsil eden avukat hazır bulundu. Sanık V.E. cinsel organını göstermediğini, küçük kızı görmediğini söyleyerek suçlamaları reddetti. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi sanık hakkında "Cinsel taciz" iddiasıyla dava açıldığını, İstanbul 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 29 Temmuz 2017 tarihli duruşmasında anne R.D.'nin sanık hakkındaki şikayetini geri aldığını belirtti. Sanığa atılı "Cinsel taciz" suçunun kovuşturmasının şikayete tabi suçlardan olduğunu kararında belirten mahkeme heyeti, sanık V.E. hakkında açılan "Cinsel taciz" suçundan davanın düşürülmesine karar verdi. AVUKAT ERZURUMLU: CEZA VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ Davayı değerlendiren Avukat Gözde Dolan Erzurumlu, mağdurun 8, sanığın da 25 yaşında olduğunu belirterek dava süreci hakkında bilgi verdi. Davanın ilk önce cinsel taciz suçundan asliye ceza mahkemesinde açıldığını belirten Avukat Erzurumlu, "Asliye Ceza Mahkemesi de 15 yaşından küçük bir çocuğa her türlü eylemin cinsel istismar olarak kabul etmesi sebebiyle dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevli olduğu kanaatine varmış ve Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermiştir. Ancak Ağır Ceza Mahkemesi yine cinsel taciz olarak kabul etmiş mağdur ve velilerin şikayetini geri alması sebebiyle dosyanın düşürülmesine karar verdi. Oysaki bize göre de bir cinsel istismar suçudur, en azından teşebbüs aşamasında olması gerekir. Burada düşme yerine şikayete tabi suç olmadığı kanaatiyle ceza verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çocuklara karşı yapılan her türlü suçun şikayete tabi olmaması gerektiği kanaatindeyiz" dedi. Davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın karara itiraz edeceğini düşündüğünü söyleyen Avukat Erzurumlu, sanığın savunmasında 'cıvıl cıvıldı' demesinin bu suçu işlediğine dair bir gösterge olduğunu vurgulayarak, "Şu anda hali hazırda çalışılan bir kimyasal hadım taslağı mevcut. Bize göre de özellikle çocuklara yönelik yapılan cinsel istismar suçlarında bunların uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Aynı zamanda yargı makamlarının da özellikle çocuklara yönelik suçları incelerken biraz daha itinalı dosyayı değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.