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8 yavru köpeğin kulaklarını kesip barınağa bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 15:36 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de 8 yavru köpek, kulakları kesildikten sonra anneleri ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki hayvan barınağının kapısına bırakıldı.

8 yavru köpeğin kulaklarını kesip barınağa bıraktılar

Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de 8 yavru köpek, kulakları kesildikten sonra anneleri ile birlikte Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki hayvan barınağının kapısına bırakıldı. Tedavisi devam eden yaralı yavru köpeklerden ikisini, bir hayvansever sahiplendi.
Pazartesi günü meydana gelen olayda kulakları kesilmiş, yaklaşık 45 günlük 8 yavru çoban köpeği anneleriyle birlikte Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki hayvan barınağına terk edildi. Barınak görevlileri tarafından bulanan köpekler barınaktaki veterinerler tarafından hemen tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden iki yavru köpeği ise bir hayvansever sahiplendi.
Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'ndeki hayvan barınağı veterinerlerinden Volkan Taplamacıoğlu, olayın üzüntü verici olduğunu belirterek, kulağı kesilen yavru köpeklerin sağlık durumlarının iyiye gittiğini söyledi. Taplamacıoğlu, şöyle konuştu:
"Pazartesi günü mesaiye geldiğimizde kulakları kesik, annesinin altındaki yavruları gördük. Tabi ki çok üzücü bir olay. Çünkü daha süt emen yavruların acı çekmesi hoş karşılanamayacak birşey. Belki bir tanesinde olsa bahane bulunabilir ama hepsinin kulaklarının kesilmiş olmasının hiçbir bahanesi bulunamıyor. Bunları almak zorunda kalıyoruz. Almazsak zaman zaman daha farklı şekilde hayvanlardan kurtulmak istiyorlar. Bunun için alıp burada tedavilerini yapıp, sahiplendirmeye çalışıyoruz. İyi olan şey dün iki tanesini sahiplendirdik. O güzel bir gelişme oldu. İnşallah haberi duyan duyarlı vatandaşlar sahiplenmeye gelirler. Bulduğumuz zaman hemen genel sağlık kontrollerini yaptıktan sonra antibiyotik tedavisine başladık. Kulaklarındaki yaraların kabuklanmaya ve iltihaplanmaya başlamıştı. Önce iltihaplardan kurtardık, şimdi de antibiyotik tedavisi ile beraber krem sürüyoruz. Yavaş yavaş yaralar temizlenmiş oldu ve kapanmaya doğru gidiyor."
HAYVANA YÖNELİK ŞİDDET ÜLKENİN PSİKOLOJİSİNE BAĞLI
Taplamacıoğlu, psikolojisi bozulan insanların zaman zaman bu tarz hareketleri yaptığını belirterek, "Hayvana yönelik şiddetin ben biraz da ülkenin psikolojisine bağlı olarak görüyorum. İnsanlar strese girdiğinde hayvanlardan çıkartıyormuş gibi düşünüyorum. İnsan insandan zaten çıkartıyor, görüyoruz ama hayvanlardan ne istiyorlar diye düşünüyorsunuz. Zaman zaman psikolojisi bozulan insanların bu tarz hareketleri yaptığı görülüyor" diye konuştu.

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8 yavru köpeğin kulaklarını kesip barınağa bıraktılar8 yavru köpeğin kulaklarını kesip barınağa bıraktılar8 yavru köpeğin kulaklarını kesip barınağa bıraktılar8 yavru köpeğin kulaklarını kesip barınağa bıraktılar

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